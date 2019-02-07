Назначен руководитель Управления городской мобильности Алматы

Им стал Сагындык Телибаев.

Руководителем Управления городской мобильности Алматы стал Сагындык Телибаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя акимата Тимура Базарбаева.

Свою трудовую деятельность на государственной службе начал со специалиста отдела дорожной инфраструктуры в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Пройдя все ступени, последние несколько лет работал заместителем руководителя данного управления.

Акимом города поставлен ряд конкретных задач перед новым управлением. Это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшение качества пассажирского обслуживания, повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах и создание умной транспортной системы по лучшим мировым практикам. Кроме того, отдельное внимание следует обратить на развитие пригородных сообщений, альтернативных видов транспорта (каршеринг, такси и др), системы парковочного пространства, а также создание велосипедной и пешеходной мобильности.

Стоит отметить, что ранее в Алматы уже отремонтировали 524 улицы. В этом году средним ремонтом охватят еще более 120 улиц. Помимо этого, будут построены новые дороги в шести микрорайонах города. Продолжится пробивка проспекта Абая и улицы Саина, а также возведение нескольких транспортных развязок.

В рамках реализуемой транспортной реформы только в прошлом году на городские маршруты вышли 500 новых автобусов. В текущем году обновление автобусного парка города будет продолжено. К примеру, за счет средств ТОО "Алматыэлектротранс" планируется закуп еще 200 новых автобусов на газе.

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