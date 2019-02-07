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Назначен руководитель Управления городской мобильности Алматы

Им стал Сагындык Телибаев.

Фото : vlast.kz7 февраля 2019, 19:16

Руководителем Управления городской мобильности Алматы стал Сагындык Телибаев, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя акимата Тимура Базарбаева.

Свою трудовую деятельность на государственной службе начал со специалиста отдела дорожной инфраструктуры в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы. Пройдя все ступени, последние несколько лет работал заместителем руководителя данного управления.

Акимом города поставлен ряд конкретных задач перед новым управлением. Это развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшение качества пассажирского обслуживания, повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах и создание умной транспортной системы по лучшим мировым практикам. Кроме того, отдельное внимание следует обратить на развитие пригородных сообщений, альтернативных видов транспорта (каршеринг, такси и др), системы парковочного пространства, а также создание велосипедной и пешеходной мобильности.

Стоит отметить, что ранее в Алматы уже отремонтировали 524 улицы. В этом году средним ремонтом охватят еще более 120 улиц. Помимо этого, будут построены новые дороги в шести микрорайонах города. Продолжится пробивка проспекта Абая и улицы Саина, а также возведение нескольких транспортных развязок.

В рамках реализуемой транспортной реформы только в прошлом году на городские маршруты вышли 500 новых автобусов. В текущем году обновление автобусного парка города будет продолжено. К примеру, за счет средств ТОО "Алматыэлектротранс" планируется закуп еще 200 новых автобусов на газе.


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