В Аксае решен вопрос улучшения условий труда работникам компании "Сичим"

Около 200 работников обратились к руководству с просьбой о повышении заработной платы.

7 февраля в одной из подрядной организации КПО б.в - ТОО КСС "Сичим", занимающейся разработкой и добычей газа в Карачаганакском нефтегазовом месторождении, состоялась встреча рабочих, сообщает Zakon.kz.

В 06:00 около 200 работников обратились к руководству ТОО КСС "Сичим" с просьбой о повышении заработной платы.

С работниками беседовала исполнительный директор ТОО КСС "Сичим" А.Кулбаева. По ее словам, руководство филиала компании согласилось на повышение заработной платы в зависимости от квалификации.

Прокуратурой района дано разъяснение, что все требования работников будут проверяться на соответствие с законодательством Казахстана.

Обстановка ву коллективе рабочая. В данный момент решен вопрос улучшения условий труда работникам компании "Сичим".

Отметим, данная компания является подрядной организации КПО б.в на 2018-2019 годы. В общей сложности в компании работают 1600 человек, 200 из которых на сегодняшний день находятся на вахтовой смене.

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