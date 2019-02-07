В Аксае решен вопрос улучшения условий труда работникам компании "Сичим"
Около 200 работников обратились к руководству с просьбой о повышении заработной платы.
7 февраля в одной из подрядной организации КПО б.в - ТОО КСС "Сичим", занимающейся разработкой и добычей газа в Карачаганакском нефтегазовом месторождении, состоялась встреча рабочих, сообщает Zakon.kz.
В 06:00 около 200 работников обратились к руководству ТОО КСС "Сичим" с просьбой о повышении заработной платы.
С работниками беседовала исполнительный директор ТОО КСС "Сичим" А.Кулбаева. По ее словам, руководство филиала компании согласилось на повышение заработной платы в зависимости от квалификации.
Прокуратурой района дано разъяснение, что все требования работников будут проверяться на соответствие с законодательством Казахстана.
Обстановка ву коллективе рабочая. В данный момент решен вопрос улучшения условий труда работникам компании "Сичим".
Отметим, данная компания является подрядной организации КПО б.в на 2018-2019 годы. В общей сложности в компании работают 1600 человек, 200 из которых на сегодняшний день находятся на вахтовой смене.
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