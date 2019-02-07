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В ЗКО из-за метели закрыты две трассы

Порывы ветра достигают 15 м/c.

Фото : 51.rodina.news/today7 февраля 2019, 19:35

Две дороги "Аксай-Чингирлау" и "Таскала-Аккырай-Болашак" закрыты из-за сильной метели. Порывы ветра достигают 15 м/c, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ЗКО.

Читайте также: В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение


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