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Астероид "Апофис" перенесен в ранг особо опасных для Земли

Кроме Апофиса, в списке Координационного центра околоземных объектов находится еще 817 потенциально опасных тел.

Фото : nextews.com7 февраля 2019, 19:44

Астрофизики из NASA считают, что в случае столкновения планету ждут "катастрофические изменения", сообщает Life.ru.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA скорректировали данные относительно траектории движения и скорости астероида Апофис и выяснили, что "потенциально опасное небесное тело" врежется в Землю 13 апреля 2036 года, пишет Express.

При этом астрофизики отмечают, что вероятность по-прежнему ничтожно мала: всего один шанс из четырех миллионов, что блуждающий в космосе астероид "прямым попаданием" уничтожит все живое на Земле. Отмечается, что, кроме Апофиса, в списке Координационного центра околоземных объектов находится еще 817 потенциально опасных тел, траектория движения которых рано или поздно может пересечься с орбитой Земли.


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