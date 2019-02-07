Госслужащих РК предлагают наказывать за крупные расходы

Также, как отметил Шпекбаев, планируется введение института юридических лиц публичного права.

В Казахстане планируется введение ответственности за незаконное обогащение госслужащих, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Предлагается ввести жесткие меры ответственности за те случаи, когда расходы госслужащих несопоставимы с его доходами. Это станет логическим продолжением ведения всеобщего декларирования с 2020 года. Соответствующий законопроект уже начал разрабатываться", - сказал председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев на заседании коллегии агентства.

Также, как отметил Шпекбаев, планируется введение института юридических лиц публичного права.

"Это самоокупаемая организация, которая работает на принципах корпоративного управления и функционирует в условиях конкуренции. Их введение позволит пересмотреть работу госорганов от проверок на оказание помощи бизнесу и населению, приведет к снижению коррупционных рисков", - добавил он.

Кроме того, глава агентства высказался за введение института проверки на добропорядочность.

"Чистота собственных рядов является фундаментальным принципом нашей работы", - заявил он. В 2018 году подразделением внутренней безопасности Антикоррупционной службы уголовному преследованию подверглись 7 сотрудников Агентства, Национального бюро и Академии государственного управления, 5 из которых на сегодня осуждены.

Чтобы искоренить такие случаи предложено на регулярной основе проводить специальные проверки на так называемую коррупционную устойчивость. Если опыт будет успешным, он будет распространен и на другие правоохранительные органы.

Читайте также: Шпекбаев сомневается в необходимости справок 083 и 086

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!