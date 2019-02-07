Ученые предупредили о скором наступлении климатического апокалипсиса

Климатологи считают, что таяние льдов в Арктике и Антарктике принесет жителям планеты Земля катастрофы планетарного масштаба.

Климатологи из Университета Макгилла выяснили, что таяние льдов Арктики и Антарктики спровоцирует наступление экстремальных погодных условий и непредсказуемые температурные перепады во всех точках земного шара, пишет Лайф.

Ученые создали математическую модель, согласно которой таяние ледяного покрова спровоцирует необратимые изменения климата уже к 2100 году. Так, средняя температура воздуха повысится на три-четыре градуса, в результате чего значительное количество талой воды из Гренландии и ледяного щита Антарктиды попадет в Мировой океан. Эта вода приведет к значительным сбоям в течениях океана и изменит уровень его нагрева по всему миру.

Ученые считают, что теплая талая вода будет попадать в северную часть Атлантического океана, что ослабит ключевые океанические течения, включая Гольфстрим. В конечном счете это приведет к значительному повышению температуры воздуха в Арктике, Северной и Центральной Америке. Климатологи считают, что такие изменения станут закономерным результатом деятельности человека на планете: парниковый эффект и отсутствие контроля за выполнением Парижского соглашения по климату, как считают климатологи, медленно, но верно двигают мир к глобальной катастрофе.

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