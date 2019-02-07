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Умирающую женщину спасли на Тенгизском месторождении

Состояние женщины стабильное, ее жизнь вне опасности.

Фото : pixabay.com7 февраля 2019, 20:57

Умирающую женщину спасли на Тенгизском месторождении, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"В сопровождении врача-реаниматолога клиники ТОО "Тенгизшевройл" в Жылыойскую районную больницу в бессознательном состоянии была доставлена 39-летняя женщина. Она работала в одной из подрядных организаций нефтяной компании на Тенгизском нефтегазовом месторождении. Прежде на состояние здоровья женщина, имеющая 4 детей, не жаловалась. Ухудшение почувствовала в 4 часа утра. Состояние больной было тяжелое, женщина потеряла много крови. При диагнозе "внематочная беременность, внутрибрюшное кровотечение, геморрагический шок 4-й степени, кома 1-й степени" жылыойскими врачами была проведена экстренная операция и переливание крови", - сообщил пресс-секретарь Атырауского областного управления здравоохранения Аманжол Сагингалиев.

Состояние женщины стабильное, ее жизнь вне опасности.


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