Республиканский совет по защите прав детей начал работу в Казахстане

Первый заместитель председателя партии "Нур Отан", а теперь и глава нового совета Маулен Ашимбаев выразил соболезнования семье погибших детей.

Поддержать многодетные семьи и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - это главная цель республиканского совета по защите прав детей, который начал работу по поручению Нурсултана Назарбаева, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Трагедия в Астане, когда во время пожара во времянке заживо сгорели пять сестер, потрясла весь Казахстан и послужила поводом для ускорения создания республиканского совета по защите прав детей. 7 января он официально начал свою работу. Первый заместитель председателя партии "Нур Отан", а теперь и глава нового совета Маулен Ашимбаев выразил соболезнования семье погибших детей.

Маулен Ашимбаев, председатель совета республиканского совета по защите прав детей:

"Мы скорбим вместе с родителями, которые потеряли своих детей. И госорганы, и общество извлекло ряд уроков из этой ситуации, конечно. И очевидно, что есть определенные вопросы в социальной сфере, над решением которых нужно всем вместе нам работать".

А поработать есть над чем. Усилить поддержку многодетных семей, создать специальные социальные службы по новым стандартам. Наконец, решить проблемы детей, подвергшихся насилию и оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По данным ЮНИСЕФ, сегодня в мире треть детей годовалого возраста подвергается жестоким формам воспитания в семье.

Динара Закиева, заместитель председателя республиканского совета по защите прав детей:

"Нужно обратить внимание на защиту прав детей дошкольного возраста. Повысить персональную ответственность участковых врачей для выявления тех детей, которые в дошкольном возрасте находятся в угрожающей их жизни ситуации. Несколько лет назад ребенок воспитывался в семье, где за ним не смотрели и не ухаживали, родители страдали от алкогольной зависимости. В результате ребенок стал инвалидом и попал в Дом малютки".

Остро встал вопрос пособий для многодетных матерей. По словам Динары Закиевой, 16 тысяч тенге для таких мам недостаточно. Она уверена: они должны получать, как патронатные родители, - более 100 тысяч тенге на одного ребенка.

Динара Закиева, заместитель председателя республиканского совета по защите прав детей:

"Этот бюджет можно перераспределить на поддержку семьи, и тогда 20 МРП, допустим, на пятерых, шестерых детей, эта сумма эквивалентна средней заработной плате – около 100 тысяч тенге".

В состав совета вошли представители госорганов, депутаты Мажилиса, общественные деятели и эксперты. Масштабная работа развернется во всех регионах страны. А его члены будут лично посещать семьи. Появится у совета и собственный сайт, где каждый ребенок сможет оставить обращение о помощи. Конкретный план действий члены совета разработают уже через три недели.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!