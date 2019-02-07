Полгода заводчане в Актюбинской области не получают зарплату

Каждому из присутствующих предприятие должно от 500 тысяч до 2,5 млн тенге.

С сентября не платят работникам щебневого завода. Размер общего долга уже перевалил за 60 млн тенге. Решение суда администрация игнорирует, и никто не может их приструнить. Но последней каплей для заводчан стала новость: все это время на пенсионные счета не падало ни тиына, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Заводчане - люди терпеливые. Первые задержки зарплаты начались еще в мае. Но предприятие работает 15 лет, разные времена бывали - подумали они - и этот сложный период переживут. Но, когда долг каждого из рабочих перевалил за полмиллиона, терпение лопнуло. Подали в суд, есть решение в их пользу. Параллельно написали заявление в инспекцию по охране труда. Те оштрафовали и без того на ладан дышащее предприятие.

НУРКЕН КАРАБАЛИН - РАБОЧИЙ ЗАВОДА:

"Мои требования: чтобы отдали зарплату - то, что я заработал честным трудом. Обратились в судебные органы, в законную силу вступил в декабре, и то не дают зарплату".

Шалкарский щебневый завод остановил работу в декабре прошлого года. Счета арестованы. Люди говорят, что до этого времени щебень отгружали на продажу. Но куда делись деньги за сырье, непонятно. За правдой рабочие приехали в областной центр, в головной офис. Но начальства нет. Спросить не с кого. Каждому из присутствующих предприятие должно от 500 тысяч до 2,5 млн тенге. "В данное время завод стоит, но щебень продают". Люди обратились в акимат. Ведь там тоже в курсе, что более 100 рабочих уже полгода выбивают свои 60 млн. Но чиновники, говорят, тоже не бездействовали. Даже пригрозили администрации завода отобрать контракты на разработку месторождения.

КАЙРАТ БЕКЕНОВ - ЗАМЕСТИТЕЛЬ АКИМА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ:

"На сегодня, я вам сразу заявляю, по вашему вопросу мы идем более жестко и кардинально. В плане чего - в прошлый раз мы сделали им предупреждение. Я сказал так: в первую очередь - заработная плата. Какие нужны работы, объемы, мы вам поможем. У вас есть контракт на руках".

Теперь чиновники намерены искать другого инвестора. Но кто придет на простаивающее предприятие с миллионными долгами? В акимате уверили, если такой и найдется, то главным условием контракта будет расчет с рабочими. Этого же требовал от работодателей и глава государства.

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ - ПРЕЗИДЕНТ РК:

"Работодатель за это должен отвечать. Неправильный расчет заработной платы, невыплата надбавок за вредные условия, дискриминация прав наших граждан на иностранных предприятиях. Все это лежащее на поверхности безобразие. Как хотят, так и нарушают. Нельзя позволять это, акимы куда смотрят?".

А пока людям остается только ждать. И похоже, что встретившие новый год у елки за скудным дастарханом, они вряд ли получат что-то к Наурызу. А как новый год встретишь, говорят, так и проведешь. Заводчане не хотят верить в приметы. Они хотят денег.

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