Казахстанские снайперы-десантники готовятся к Международным армейским играм

«Арми-2019» пройдет с 3 по 17 августа, в ходе которого планируется провести 31 международный конкурс.

Лучшие снайперские пары десантно-штурмовых войск готовятся принять участие в Международных армейских играх «Арми-2019», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДШВ.

Пять снайперских пар из числа воинов-десантников борются за право представлять Казахстан на Международных армейских играх «Арми-2019» в состязании «Снайперский рубеж».

Согласно положению, конкурс проводится в три этапа. Лучшим снайперам предстоит сдать индивидуальный зачет, который определит рейтинг каждого снайпера, парный зачет и принять участие в снайперской эстафете.

В индивидуальном зачете снайперы выполняют упражнения: снайперский биатлон, стрельба на зачет, демонстрируют действия снайпера в обороне и наступлении, сдают норматив по стрельбе в ночное время.

В парном зачете лучшие снайперы соревнуются в стрельбе по воздушной цели, выполняют упражнения по поиску и уничтожению объекта, демонстрируют элементы специальной стрельбы и стрельбы с выносом точки прицеливания. На заключительном этапе конкурса бойцам предстоит преодолеть несколько препятствий, таких как стена с проломами, ров, проход в проволочном заграждении.

- Военнослужащие, показавшие самые высокие результаты, будут соревноваться в составе сборной команды Вооруженных Сил за право выступать в основном конкурсе, - рассказывает сержант Десантно-штурмовых войск сержант 1 класса Бек Нусупбаев. - Уастие в Международных армейских играх – честь для военнослужащих, поэтому для подготовки команды Десантно-штурмовых войск мы прилагаем все усилия.

Напомним, Международные армейские игры «Арми-2019» пройдут с 3 по 17 августа, в ходе которых планируется провести 31 международный конкурс.

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