Глава МИК о гибели детей в Астане: Трагедия не оставила равнодушным никого

Министр также выразил уверенность в том, что Правительство примет меры по повышению эффективности социальной поддержки материнства.

Предложенные рабочей группой при Правительстве меры смогут повысить эффективность социальной поддержки материнства. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в интервью программе "Открытый диалог" на телеканале "Хабар", передает корреспондент МИА "Казинформ".

Комментируя гибель пятерых детей в результате пожара в Астане, глава МИК отметил, что эта ужасная трагедия не оставила равнодушным никого.

"Президент лично выразил соболезнования родителям и близким погибших детей и дал поручения сделать все, чтобы такое больше никогда не повторилось", - сказал Даурен Абаев.

Министр также выразил уверенность в том, что Правительство примет меры по повышению эффективности социальной поддержки материнства.

"Как вы, наверное, знаете, буквально вчера была создана рабочая группа (при Правительстве - прим. ред) по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей, ее возглавил вице-премьер Ерболат Аскарбекович Досаев. Ее работу на личном контроле будет держать сам Глава государства. Я абсолютно уверен, что предложенные группой меры смогут повысить эффективность социальной поддержки материнства", - подчеркнул Даурен Абаев.

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