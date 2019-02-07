Депутат предложила стройкомпаниям отдавать квартиры многодетным

Собрать все предложения предстоит рабочей группе, которую создали накануне по поручению президента.

Депутаты Сената придумали, как помочь многодетным матерям. Парламентарии хотят привлечь строительные компании. Бизнесменам предложили передать часть квартир нуждающимся семьям, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Бырганым Айтимова, депутат Сената Парламента РК:

- Я бы хотела, чтобы мы обратились к бизнес-сообществу, особенно к стройкомпаниям, которые зарабатывают в этом бизнесе, процветают в этом деле. Пусть они возьмут на себя часть квартир в своих строящихся домах, отдадут многодетным семьям в своих регионах, столице, Алматы, где наибольшая потребность в этом есть. Мне кажется, мы этот вопрос должны решать со всех сторон, всем обществом.

Собрать все предложения предстоит рабочей группе, которую создали накануне по поручению президента. У команды вице-премьера Ерболата Досаева всего два месяца, чтобы решить, как повысить доходы населения и поддержать многодетные семьи. Ранее министр индустрии Женис Касымбек заявлял, что отдельно строить дома для этой категории граждан у государства нет денег. Возможно, жилищный вопрос будут решать иначе. Министр общественного развития Дархан Калетаев предлагает изменить условия ипотечной программы "7-20-25" и включить туда многодетные семьи.

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