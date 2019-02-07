В центре внимания, разумеется, многодетные семьи.

В Астане всерьез займутся трущобами. Сейчас чиновники тщательно исследуют состояние всего частного сектора и пригородных поселков. Для этого создали специальную комиссию, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Бахыт Султанов, аким г. Астаны:

- Проводится работа по инвентаризации всех наших окраин, наших поселков, чтобы выявить проблемные вопросы. К этой проблеме нельзя подходить односторонне. Это будет комплексное решение. В том числе и сопряжение программ, которые мы реализуем в рамках программы "Нурлы жер". Выделены определенные ресурсы.

В центре внимания, разумеется, многодетные семьи. Правда, конкретных предложений у властей нет. По всей видимости, ждут решения правительства. Накануне министр индустрии заявил, что эту категорию граждан, возможно, выведут из общей очереди на жилье для социально уязвимых слоев населения. И дома для них будут строить отдельно. Проблема лишь в том, что финансирование на эти цели не предусмотрено. Сейчас многодетные могут рассчитывать только на арендное жилье, а его в стране катастрофически не хватает.

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