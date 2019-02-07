"Выйдешь или помочь?" - школьницу высадили из автобуса в Уральске

Несмотря на то, что автобус был полон народу, никто из взрослых не заступился за школьницу, и ей пришлось выйти.

Кондуктор автобуса №4 высадила 13-летнюю Веронику Коловертнову за три остановки от дома, передает Zakon.kz со ссылкой на "Уральскую неделю".

Вероника Коловертнова рассказала, как шла в сумерках под мостом в районе "Вторая база" — было страшно.

Ученица 8 класса СОШ ГЭН, 13-летняя Вероника Коловертнова, возвращалась около 7 вечера из поликлиники №2, где забирала справку для школы.

— Я села на остановке "Автовокзал", решила заранее оплатить проезд и подошла к кондуктору. Девушка-кондуктор спросила, сколько мне лет, я ответила, что 13. Но она мне не поверила и потребовала документы. Я предложила ей медсправку, где указаны все мои данные — фамилия, имя, год рождения. Но ее это не устроило, и она мне сказала "Сама выйдешь или тебе помочь"? — вспоминает события того вечера Вероника.

Несмотря на то, что автобус был полон народу, никто из взрослых не заступился за школьницу, и ей пришлось выйти.

— Меня высадили на "ТЭЦ", хотя мне нужно было выйти на две остановки позже — на "22-й школе". Пришлось идти домой пешком, проходила под мостом, было страшно, — говорит Вероника.

Домой плачущая школьница шла около 40 минут. Она пришла в слезах, замерзшая и очень испуганная, говорит ее мама Любовь Толстова.

— Я уже не знала, где ее искать. Хотела идти навстречу или в полицию. Как назло, у Вероники разрядился телефон в тот вечер. И я даже не могла ей позвонить, — говорит Любовь Толстова.

На следующий день Любовь попыталась дозвониться до руководства автопарка, которому принадлежит маршрут №4, но по номерам, указанным на сайте предприятия ТОО "Западно-Казахстанский автопарк", трубку не брали.

— Не дозвонившись в автопарк, я пошла в акимат. Там меня принял начальник отдела ЖКХ и пассажирского транспорта. Свою фамилию, правда, он то ли не назвал, то ли я не запомнила. Он записал мои данные в свой ежедневник, но заявление от меня принимать не стал, — говорит Любовь.

— К нам никаких жалоб не поступало. Я ничего не знаю об этой ситуации, — сообщил заместитель предприятия ТОО "Западно-Казахстанский автопарк" Данияр Мухтаров.

На замечание, что мама девочки просто не смогла дозвониться, он ответил, что это невозможно — все телефоны доступны.

— Пусть она позвонит лично мне. Мы будем разбираться: поговорим с мамой, девочкой, выясним, был ли такой случай, выясним, какой автобус был, кто водитель. Если факт подтвердится, водитель будет писать объяснительную, — сказал Данияр Мухтаров.

Похожий случай уже был в Уральске — 23 января 8-летнего Ерасыла Ризокова высадили из автобуса №2, потому что у него не было оплаты за проезд — деньги он потерял. Мальчику пришлось идти домой пешком по морозу. Позднее руководство "УралТехСервис" уволило кондуктора автобуса.

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