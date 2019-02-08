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В девяти регионах Казахстана закрыты дороги

Ухудшение погодных условий наблюдается по всей территории страны.

Фото : pxhere.com8 февраля 2019, 01:57

В девяти областях республики закрыто автодвижение, передает МИА "Казинформ".

По информации Казахавтодора, полностью закрыто автодвижение на дорогах Павлодарской области. Движение по всем направлениям для общественного и дизельного автотранспорта закрыто в Восточном Казахстане, Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.

Из-за метели закрыты участки "Ушарал - граница ВКО" дороги "Алматы - Усть-Каменогорск" и "село Коктума - село Достык" автодороги "Ушарал - Достык" в Алматинской области, участок "граница Западно-Казахстанской области - село Кобда автодороги "Самара - Шымкент", участки "Карауылкельды - граница Атырауской области", "поселок Шубаркудук-Карауылкельды" автодороги "Актобе-Атырау-Астрахань" в Актюбинской области, участок "село Переметное - граница РФ" автодороги "Уральск – Таскала - граница РФ" в Западно-Казахстанской области.

В Костанайской области закрыт участок "поселок Сарыколь - граница Северо-Казахстанской области" автодороги "Екатеринбург - Алматы", в Карагандинской области - участок "граница Акмолинской области - Темиртау".


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