Опознано тело пропавшего футболиста Салы
Об обнаружении тела сообщалось 4 февраля.
Фото : Stephane Mahe / Reuters8 февраля 2019, 06:00
Тело, обнаруженное на месте крушения самолета Piper PA-46 Malibu в Ла-Манше, оказалось останками пропавшего игрока "Кардифф Сити" Эмилиано Салы. Об этом сообщило в Twitter полицейское управление британского графства Дорсет, передает Lenta.ru.
"Доставленное сегодня (7 февраля) в порт Портленда тело было идентифицировано коронером Дорсета как тело профессионального футболиста Эмилиано Салы", - сказано в заявлении.
Об обнаружении тела сообщалось 4 февраля.
Самолет с футболистом на борту вылетел из Франции в Великобританию в ночь на 22 января. Во время полета аргентинец отправлял аудиосообщения друзьям, в которых выражал обеспокоенность состоянием самолета и говорил о боязни разбиться. На борту были он и пилот Дэвид Айбботсон.
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