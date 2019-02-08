Семейчанка выиграла суд у акима

Лед на Иртыше взрывали еще в марте.

Жительница Семея выиграла суд у акима города. Поводом для обращения стали взрывные работы на Иртыше – тогда ударной волной выбило окна в сотнях квартир близлежащих домов. Власти сразу же пообещали компенсировать ущерб, однако предложенные суммы оказались недостаточными, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Лед на Иртыше взрывали еще в марте. Наблюдавшие за работами жители многоэтажек никак не ожидали такого поворота. Через мгновение после взрыва в квартирах со звоном повыбивало окна. Тогда аким Семея взял вину за себя, но заявил: другого выхода не было. Сложная паводковая обстановка заставила пойти на кардинальные меры.

Сразу после ЧП была создана комиссия, однако ее выводы оказались повторным шоком. К примеру, одной из пострадавших насчитали убыток на 35 тысяч тенге. Обращение в суд и последующие экспертизы показали: на самом деле ущерб в 10 раз больше.

- Данную стоимость материального ущерба суд взял за основу и вынес решение, в соответствии с которым был взыскан материальный ущерб в сумме 323 тысяч 571 тенге и судебные расходы. Всего 446 тысяч 289 тенге, - сообщила судья Нурсулу Кабышева.

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