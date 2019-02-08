Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жители Актау добились отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию

Установлен фиксированный тариф на электроэнергию 17 тенге 29 тиын.

Фото : pixabay8 февраля 2019, 07:22

Жители Актау добились отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дифтариф пыталась ввести новая энергоснабжающая организация "Актау Альян Энерго снаб". Он был разделен на три ступени. Первая - потребление до 70 киловатт, цена за электричество 16 тенге 58 тиын. От 70 до 150 квт - 21 тенге, 14 тиын. Свыше этой нормы цена за киловат электричества - 26 тенге 43 тиын.

По поводу таких расценок жители высказали свои возмущения на общественных слушаниях. В итоге установлен фиксированный тариф на электроэнергию 17 тенге 29 тиын. Правда, он будет действовать до конца года, отметили в акимате.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты