Установлен фиксированный тариф на электроэнергию 17 тенге 29 тиын.

Жители Актау добились отмены дифференцированного тарифа на электроэнергию, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Дифтариф пыталась ввести новая энергоснабжающая организация "Актау Альян Энерго снаб". Он был разделен на три ступени. Первая - потребление до 70 киловатт, цена за электричество 16 тенге 58 тиын. От 70 до 150 квт - 21 тенге, 14 тиын. Свыше этой нормы цена за киловат электричества - 26 тенге 43 тиын.

По поводу таких расценок жители высказали свои возмущения на общественных слушаниях. В итоге установлен фиксированный тариф на электроэнергию 17 тенге 29 тиын. Правда, он будет действовать до конца года, отметили в акимате.

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