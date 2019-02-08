В США назвали сроки вывода войск из Сирии

Перед выводом войск США намерены провести переговоры с Турцией, чтобы исключить нападение турецких военных на курдов.

США планируют полностью вывести свои войска из Сирии к концу апреля, сообщает Lenta.ru.

По словам собеседников Wall Street Journal, американские военнослужищие начнут покидать республику в ближайшие недели. Перед этим войска должны окончательно подавить сопротивление боевиков из террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в Казахстане). Их группировки еще действуют к востоку от реки Евфрат.

Также перед выводом войск США намерены провести переговоры с Турцией, чтобы исключить нападение турецких военных на курдов, которые контролируют территорию на северо-востоке Сирии. Вашингтон не исключает, что вывод войск придется отожить, если власти не смогут прийти к соглашению по курдам с Анкарой.

Пентагон отказался комментировать слова собеседников издания, а в Государственном департаменте заявили, что точная дата вывода войск пока не назначена.

7 февраля миниистерство иностранных дел России призвало "ликвидировать незаконное военное присутствие США на сирийской земле". Речь идет о зоне безопасности вокруг лагеря беженцев "Рукбан".

О выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над ИГ было объявлено в декабре 2018 года. США должны вывести из страны около двух тысяч военнослужащих.

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