Богатейший человек мира заявил, что его шантажируют откровенными фото

Джефф Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни.

Глава компании Amazon и богатейший человек мира Джефф Безос сообщил о попытке шантажа со стороны издателей таблоида National Enquirer, угрожавших опубликовать его откровенные фото, сообщает РИА Новости.

В начале января стало известно о разводе Безоса и его супруги Маккензи после 25 лет брака. СМИ сообщали, что Безосу стало известно о журналистском "расследовании" таблоида National Enquirer, которое уличило владельца Amazon в романтических отношениях с бывшей телеведущей 49-летней Лорен Санчес. Как утверждает сам таблоид, его представители связались с Безосом и сообщили о собранном на него досье всего за 48 часов до публичного объявления о разводе.

После скандала Безос нанял частных детективов, чтобы расследовать утечку информации о своей личной жизни. В четверг он заявил, что издатель таблоида компания American Media Inc (AMI) во главе с Дэвидом Пекером угрожает опубликовать фотографии, которые сам Безос посылал Санчес. В обмен на отказ от публикации представители AMI требуют публичного заявления об отсутствии политической подоплеки в инциденте с досье.

Ранее СМИ отмечали, что Безос был постоянной мишенью для критики со стороны президента США Дональда Трампа, не в последнюю очередь из-за принадлежащей ему газеты Washington Post - постоянным рупором критики в адрес главы государства. В то же время издатель National Enquirer Дэвид Пекер является одним из ключевых союзников Трампа в мире медиа.

"Вместо того чтобы сдаться вымогательству и шантажу, я решил опубликовать то, что они сами мне прислали, вопреки персональному ущербу, которым они угрожают", - написал Безос в своем блоге на платформе Medium. Миллиардер выложил переписку, которая, по его мнению, подтверждает попытку шантажа со стороны AMI и ее главы Дэвида Пекера.

В марте 2018 года Безос поднялся на первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Он обогнал ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.

В сентябре компания Безоса Amazon стала второй после корпорации Apple компанией, чья капитализация превысила 1 триллион долларов.

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