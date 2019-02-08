"Учитывать риски" при въезде в Казахстан попросили узбекистанцев
В некоторых регионах Казахстана установились аномальные холода.
Фото : pixabay8 февраля 2019, 08:31
Узбекистанцев попросили соблюдать осторожность при въезде в Казахстан, в некоторых регионах установились сильные морозы, передает Zakon.kz.
Заявление опубликовало МИД Узбекистана.
"В связи с установившимися в отдельных регионах Казахстана аномально низкими температурами Консульско-правовой департамент Министерства иностранных дел Республики Узбекистан обращает внимание узбекских граждан на необходимость учитывать риски при въезде в эту страну, определении средств передвижения, особенно в северных районах, а также при транзите в Россию на автобусах или других видах автомобильного транспорта.", - говорится в обращении.
Отмечается, что из-за сильных холодов трасса республиканского значения Астана - Петропавловск закрыта для машин, местному населению рекомендовано воздерживаться от поездок.
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