Из-за убийства ребенка родителями в Японии провели спецзаседание

В конце января 10-летняя девочка была обнаружена мертвой в ванной своей квартиры после продолжительных издевательств и избиений со стороны отца.

Правительство Японии открыло специальное заседание во главе с премьер-министром Синдзо Абэ в связи со случаем недавнего убийства родителями своего ребенка при бездействии органов опеки, передает РИА Новости.

"Школа, комитет по образованию, детская консультация, которые обязаны защищать ребенка, несмотря на то, что им был послан сигнал SOS, не смогли спасти жизнь ребенка. Это невыразимо горько. Необходимо все силы направить на искоренение издевательств над детьми, имея в качестве главного приоритета защиту жизни ребенка", - приводит слова премьера телеканал NHK.

Премьер дал указание в течение месяца провести срочную проверку во всех детских консультациях с тем, чтобы выявить все случаи, когда есть основания подозревать издевательства и избиения детей родителями, а также выработать систему взаимодействия всех органов, причастных к защите жизни детей, включая полицию, с тем, чтобы обеспечить сохранность тайны информации об издевательствах и усовершенствовать взаимодействие с проблемными родителями.

В конце января 10-летняя Миа Курихара была обнаружена мертвой в ванной своей квартиры после продолжительных издевательств и избиений со стороны отца. Как выяснило следствие, в школьной анкете девочка призналась, что ее регулярно избивает отец. Шок в обществе вызвала фраза, которой заканчивалась анкета: "Сэнсэй, вы не могли бы что-то сделать?". Вместо того, чтобы встать на защиту ребенка, органы опеки пошли на должностное нарушение и отдали анкету в руки отца.

В январе в органы опеки из школы поступило сообщение, что Миа с начала года ни разу не появлялась на занятиях. Как стало потом известно со слов матери, отец избивал ее каждый день, заставлял стоять, не давал спать, будил и бил, поливал ледяной водой. На теле девочки были заметны следы избиений, из-за чего отец не пускал ее в школу и на улицу. Через два дня после сообщения из школы о пропусках Миа умерла после очередного обливания ледяной водой. Патологоанатомы установили, что как минимум за два дня до смерти ребенок ничего не ел. В прошлом году девочку уже принимали на попечение органы опеки в связи с серьезными подозрениями, что дома она подвергается издевательствам. Затем без каких-либо веских оснований ее отпустили домой.

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