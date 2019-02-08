Циклоскопия – обязательная процедура перед родами

Циклоскопию необходимо проходить беременным женщинам, либо женщинам, готовящимся к беременности.

Одна из важных диагностик для будущих мамочек - это циклоскопия. Однако эту процедуру не будет лишним пройти каждому человеку.

Что такое циклоскопия

Циклоскопия - это один из методов диагностики органа зрения. Он немного отличается от простого осмотра офтальмолога. Циклоскопия простыми словами означает "осмотреть сетчатку вкруговую". Как всем известно, глазное яблоко имеет форму шара. При осмотре врач без специального оборудования может разглядеть лишь то, что находится напротив наблюдателя, однако все остальное скрыто, а циклоскопия как раз-таки дает возможность полностью осмотреть глазное яблоко и заметить какие-либо отклонения.

Как проводится процедура

Циклоскопия проводится при помощи трехзеркальногогониоскопа Гольдмана, Бойнингена, Зарубина, Краснова и щелевой лампы. Процедура проходит в хорошо затемненной комнате. Суть процесса в том, что благодаря наклону зеркал под разными углами меняется положение отражающей части устройства. Это абсолютно не больно, однако может показаться немного неприятным яркий луч света, который направляют в зрачок. В большинстве случаев циклоскопия проходит без каких-либо нежелательных последствий.

Сама процедура проходит в несколько этапов. Сначала врач консультирует пациента о необходимости проведения осмотра. За некоторое время до начала роговицу обезболивают местной анестезией. Пока препарат начинает действие, офтальмолог подготавливает щелевую лампу для работы.

После того, как обезболивающее подействовало, раздвигают веки. К поверхности глаза аккуратно прикладывают гониолинзу, чтобы образовалось всасывание. И на этом этапе врач проворачивает прибор, просматривая все секции передней камеры.

Как только специалист заканчивает осмотр, присос нарушают и глаз орошают солевым раствором.

Циклоскопия может быть передней - тогда оценивается состояние отростчатой области цилиарного тела. Или задней - тогда осуществляется осмотр ресничной мышцы, периферической части сетчатки и зубчатого края.

Также эта процедура помогает посмотреть и проанализировать сосудистую оболочку глаза.

Циклоскопию необходимо проходить беременным женщинам, либо женщинам, готовящимся к беременности. Дело в том, что естественные роды это очень сложный процесс для организма, а чрезмерное напряжение может плохо сказаться на зрении, вплоть до слепоты. Особенно это важно для рожениц с высокой степенью близорукости. Зачастую будущим мамам с какими-либо патологиями зрительного органа естественные роды нежелательны, так как слабая сетчатка может разорваться, если вовремя не заметить проблему и не начать ее укреплять.

Кому еще нужно проходить циклоскопию?

Помимо беременности врачи называют следующие показания к диагностике:

- периферические и центральные дегенерации сетчатки;

- предразрывы и разрывы сетчатки;

- отслойка сетчатки;

- диабетическая ретинопатия;

- тромбозы вен сетчатки, посттромботическая ретинопатия;

- возрастная макулярная дегенерация;

- ЦСХРП;

- злокачественные и доброкачественные образования зрительного нерва, сетчатки и хориоидеи.

Противопоказания

В то же время циклоскопия имеет свои противопоказания. Эту процедуру нельзя проводить при конъюнктивите, кератите, дакриоцистите и различных язв роговой части глаза. В качестве исключения, больному с отеком роговицы при острой форме глаукомы назначается 40% раствор ампулированной глюкозы и глицерин, который предварительно разбавляется водой. Последний метод используется и при наличии инородных тел в зрительной системе, при появлениях новообразований на цилиндрическом теле, воспалительных процессах и дистрофических изменений в периферической части глаза, а также при хориоидеи. В список вошло возникновение разрывов сетчатки и различные стадии глаукомы.

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