Холдинг "Байтерек". Итоги 2018 года и новые задачи

В текущем году планируется запустить 16 проектов среднего и крупного бизнеса на 735,2 млрд тенге.

Обеспечение устойчивого экономического роста и качества жизни населения является ключевой задачей, поставленной в октябрьском Послании главы государства народу Казахстана и в ходе недавнего расширенного заседания Правительства РК, передает dknews.kz.



О вкладе АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в достижение стратегических задач страны, итогах работы за 2018 год и планах на ближайшую перспективу рассказал председатель Правления Холдинга Айдар АРИФХАНОВ.

Уникальный институт развития

– Айдар Абдразахович, какова на сегодняшний день роль Холдинга "Байтерек" в социально-экономическом развитии страны?

– Холдинг был создан шесть лет назад по поручению главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева для обеспечения диверсификации экономики и привлечения инвестиций. Сегодня в состав компании входят 11 дочерних организаций в сфере индустриально-инновационного развития, продвижения экспорта национальной продукции, развития малого и среднего предпринимательства и реализации задач в жилищно-строительном секторе. Объединение этих направлений позволило стать Холдингу уникальным институтом развития, не имеющим аналогов в мире. Каждое из этих направлений имеет набор инструментов, которые комплексно предоставляют бизнесу и населению возможности для развития предпринимательства и обеспечения финансовой доступности жилья.

Поддержка крупного бизнеса осуществляется через долговое, долевое и лизинговое финансирование, а малого и среднего бизнеса – посредством обусловленного финансирования через банки второго уровня и микрофинансовые организации, субсидирования процентной ставки по кредитам и предоставления гарантий по кредитам.

В целях повышения экспортного потенциала предпринимателям-экспортерам предоставляется страхование и финансирование экспортных операций.

Для решения задачи по обеспечению финансовой доступности жилья предусмотрены льготные жилищные займы, арендное жилье, гарантирование долевых вкладов и фондирование местных исполнительных органов через механизм выкупа его облигаций.

– В 2018 году рост отечественной промышленности превысил 4%. Какая работа в плане инвестирования индустриальных проектов проводится Холдингом?

– В составе Холдинга ключевым институтом развития по финансированию крупных стратегических проектов в обрабатывающей промышленности является Банк Развития Казахстана. БРК стал локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики, предоставляя каждый второй тенге на данном рынке.

Холдинг занимает 48% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики. В портфеле БРК находятся 63 инвестиционных проекта и экспортных операций на 5,3 трлн тенге. В 2018 году введены в эксплуатацию шесть проектов стоимостью 173,5 млрд тенге. В том числе построены Макинская птицефабрика в Акмолинской области, транспортно-логистический центр и новые мощности завода по розливу минеральной воды и напитков в Шымкенте, создан комплекс по производству железнодорожных колес в Павлодарской области, налажено производство моторных топлив эко-класса К5 в Западно-Казахстанской области, модернизирован завод по производству минеральных удобрений в Мангистауской области. Помимо очевидной производственно-экономической выгоды, благодаря этим шести проектам удалось создать более полутора тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, по результатам прошлого года БРК одобрено к финансированию еще шесть инвестиционных проектов и три экспортных операции на 225 млрд тенге, профинансировано 17 инвестиционных проектов на 329,9 млрд тенге, оказано предэкспортное финансирование 13 проектов на 113,3 млрд тенге. Среди инвестиционных проектов можно выделить модернизацию Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, газораспределительных сетей Туркестанской области и Тараза, газификацию ряда населенных пунктов Кызылординской области, реконструкцию пассажирского терминала в аэропорту Астаны, строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области и ветровой электрической станции в Астане.

Также в текущем году планируется запустить 16 проектов среднего и крупного бизнеса на 735,2 млрд тенге, в том числе – развитие завода нефтяного машиностроения и строительство комплекса глубокой переработки нефти в Атырауской области, создание заводов по производству ферросилиция в Карагандинской области и другие проекты.

Поддержка бизнеса, строительство жилья

– Перед государством поставлена задача – довести долю малого и среднего бизнеса в экономике страны до 35% к 2025 году. Какие конкретные меры принимаются Холдингом для поддержки этого сектора?

– Дочерняя организация Холдинга "Байтерек" – Фонд развития предпринимательства "Даму" – основной оператор программ развития МСБ. На сегодня он сосредоточен на поддержке микро– и малых предприятий. Для этого Фонд предоставляет начинающим и действующим предприятиям три инструмента поддержки – обусловленное размещение средств в банках второго уровня, субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование кредитов. В рамках данных инструментов за 2018 год была поддержана 21 тыс. проектов на сумму более 487,1 млрд тенге. В результате в общем объеме кредитов субъектам МСБ доля Холдинга составила более 27%.

Особо необходимо отметить реализацию государственной программы "Дорожная карта бизнеса", в которой Фонд "Даму" выполняет функции финансового агента. С начала работы этой программы на субсидирование ставки по кредитам было выделено 214,7 млрд тенге, на гарантирование кредитов – 13,8 млрд тенге. На сегодня данные средства позволили просубсидировать порядка 12,8 тыс. проектов на сумму 2,54 трлн тенге и предоставить гарантии для 4,8 тыс. проектов на сумму 179 млрд тенге. В 2019 году планируется поддержать 14,6 тыс. проектов МСБ.

Дополнительно, через микрофинансовые организации, Фонд "Даму" продолжит осуществлять поддержку микро-, малого бизнеса посредством апексных механизмов, а также автоматизировать бизнес-процессы по привлечению и размещению средств и субсидированию кредитов до 180 млн тенге.

Важно также отметить, что в целях реализации поручения Главы государства по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности, за счет средств Национального банка РК и средств, находящихся в его управлении, будет выделено 600 млрд тенге банкам второго уровня. В свою очередь, для снижения долговой нагрузки на предпринимателей Фонд "Даму" будет субсидировать процентную ставку в рамках действующих программ "Дорожной карты бизнеса".

– Холдинг "Байтерек" является основным оператором программ жилищного строительства. Можно смело говорить о том, что доступное жилье является одним из краеугольных камней социальной политики государства. На какие результаты в этой сфере необходимо обратить особое внимание?

– На развитии и поддержке строительного рынка, а также создании доступного жилья сконцентрированы усилия сразу нескольких портфельных компаний Холдинга.

Во-первых, стимулирование спроса на рынке жилья обеспечивает АО "Жилстройсбербанк Казахстана" путем выдачи льготных жилищных займов и обусловленного финансирования банков второго уровня. Сегодня ЖССБК занимает первое место по долгосрочным вкладам с накоплениями вкладчиков на уровне 624,2 млрд тенге, что составляет 29% от общих долгосрочных вкладов банков второго уровня в стране. По итогам 11 месяцев 2018 года 63% ипотечных кредитов, или 360 млрд тенге, выдано ЖССБК.

Кроме того, для дальнейшего стимулирования системы оптимизированы и снижены требования по бизнес-процессам со стороны ЖССБК, что позволило увеличить в 2,5 раза количество ежедневно заключаемых договоров – с 1 тыс. до 2,5 тыс. вкладов. Данные меры позволили обеспечить ежегодный прирост новых вкладчиков на 35%.

Также с 1 января 2018 года вступили в силу изменения в законодательство, позволяющие военнослужащим осуществлять накопления в ЖССБК за счет получаемых жилищных выплат. Свыше 67 тыс. военнослужащих будут обеспечены собственным жильем, экономия для бюджета за 25 лет составит 824 млрд тенге. На сегодня военнослужащими уже подано 2387 заявок на получение льготной ипотеки на сумму 36,1 млрд тенге.

Во-вторых, стимулирование спроса на рынке жилья также обеспечивает Казахстанская Ипотечная Компания путем выкупа ипотечных займов у коммерческих банков и предоставления арендного жилья с правом выкупа. В 2018 году КИК выкупила права требований по ипотечным займам у банков второго уровня и приобрела ипотечных облигаций на 14,9 млрд тенге, рефинансировала ипотечные жилищные займы на 731 млн тенге. Объем субсидируемых ипотечных жилищных займов в рамках программы "Нұрлы жер" составил 36,2 млрд тенге.

В целом в прошлом году КИК введено в эксплуатацию 97,3 тыс. кв. м арендного жилья – это 1734 квартиры. Общий фонд построенного либо приобретенного КИК арендного жилья составляет 18583 квартиры. За период реализации направления "Арендное жилье с правом выкупа" в рамках программы "Нұрлы жер" арендным жильем обеспечено 17,2 тыс. семей.

В-третьих, стимулирование предложения на рынке жилья обеспечивает АО "Байтерек Девелопмент" через финансирование строительства. С 2017 года компания является оператором по финансированию строительства кредитного жилья местных исполнительных органов через механизм выкупа его облигаций. Все финансовые средства, а также функции по отбору проектов, определению застройщиков, освоению и мониторингу хода строительства переданы акиматам. Это позволяет без контакта с застройщиками оборачивать средства по "револьверному" принципу каждые два года и повторно направлять на новое строительство без дополнительного выделения ресурсов. Так, в 2018 году приобретены ценные бумаги местных исполнительных органов на 98 млрд тенге, в нынешнем году эта сумма планируется на уровне 108,8 млрд тенге.

В-четвертых, стимулирование предложения на рынке жилья путем гарантирования долевых вкладов и ипотечных займов банков второго уровня обеспечивается Фондом гарантирования жилищного строительства. Фонд предоставляет гарантии дольщикам по завершению строительства жилого здания в случае неисполнения застройщиком обязательств по строительству жилого объекта. Для этого сформирован резерв за счет гарантийных взносов, целевым назначением которого исключительно является покрытие расходов, связанных с урегулированием гарантийного случая. За 2018 год Фонд выдал гарантии 16 проектам частных застройщиков на сумму 56,4 млрд тенге.

От экспортных инструментов до цифровых технологий

– Министерство индустрии и инфраструктурного развития на днях сообщило о расширении географии казахстанского экспорта до 119 стран. Какие инструменты использует Холдинг "Байтерек" для поддержки отечественных экспортеров?

– Да, поддержка экспорта является одним из основных стратегических направлений Холдинга. С марта 2017 года экспортная страховая компания "KazakhExport" получила статус национальной компании, став единым центром финансовой поддержки экспорта с широким набором финансовых инструментов.

В 2016-2017 годах осуществлена капитализация KazakhExport на общую сумму 27,9 млрд тенге. За счет этого в течение 2018 года оказана страховая поддержка экспортеров на сумму 90,2 млрд тенге, осуществлено торговое финансирование на сумму 10,26 млрд тенге и предэкспортное финансирование на сумму 6,91 млрд тенге.

В 2019 году для обеспечения дальнейшего роста несырьевого экспорта KazakhExport будет капитализирован еще на 34 млрд тенге. Кроме того, будет внедрен механизм государственного гарантирования по поддержке экспорта, аналогично специализированным международным экспортным агентствам; планируется внесение изменений в Предпринимательский кодекс РК в части субсидирования ставок вознаграждения по финансированию экспортных сделок за счет фондирования банков второго уровня и финансовых институтов, а также расширение сети представительств за рубежом.

В текущем году также планируется оказать комплексную поддержку экспортеров по страхованию и перестрахованию на 95 млрд тенге, по экспортному торговому и предэкспортному финансированию – на 19 млрд тенге. Всего же в ближайшие три года Холдинг планирует поддержать экспортеров на сумму 300 млрд тенге.

– Еще один тренд современного развития – цифровизация. В стране реализуется государственная программа "Цифровой Казахстан", проводятся различные мероприятия, в том числе – недавний форум в Алматы с участием глав правительств ЕАЭС, где Холдинг "Байтерек" также был представлен.

– Действительно, Холдинг проводит активную работу по цифровизации своей деятельности и предоставлению сервиса путем внедрения единого окна клиентов. Ключевым документом в этом направлении является Стратегия цифровизации Холдинга на 2018-2023 годы, в рамках которой предусмотрено 20 цифровых шагов. Двенадцать из них уже выполнены, в том числе – развитие Единой цифровой площадки "Digital Baiterek", корпоративного сайта и системы управления казначейскими операциями; автоматизация кадровой политики, внедрение сервиса "Электронные договоры", организация Единого контакт-центра, пилотирование блокчейн-технологий и другие.

На сегодня из всех услуг, предоставляемых Холдингом, автоматизированы 30, из которых 28 размещены на платформе "Digital Baiterek" и две – на портале электронного правительства "eGov". В настоящее время проводятся работы по размещению дополнительных десяти услуг на портале "eGov" по направлению поддержки малого и среднего бизнеса.

Сегодня клиенты Холдинга могут через портал подать заявки на осуществление инвестиционной деятельности и обеспечение экспортной помощи, получение финансирования и гарантирования жилищного строительства, приобретение жилья в рамках программы "Нұрлы жер" и реализации квартир на территории ЭКСПО, получение инновационных грантов и поддержки крупного, малого и среднего бизнеса.

Вместе с тем в 2018 году в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" проведена работа по реализации интеграционных механизмов с веб-порталом Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". В первом квартале 2019 года планируется реализация сервиса "Электронная приемная" с возможностью обращения физических и юридических лиц посредством Интернета.

– В продолжение технологической темы – какая работа проводится Холдингом в развитии экосистемы инноваций?

– Холдинг проводит эту работу через дочернюю организацию – Национальное агентство по технологическому развитию. В настоящее время НАТР проходит трансформацию, в результате которой сфокусируется на двух основных инструментах поддержки.

Во-первых, в 2018 году внедрен инструмент грантовой поддержки акселераторов и бизнес-инкубаторов в целях развития технологического предпринимательства. За этот период было поддержано три бизнес-инкубатора – BeInTech, SmArt Point Almaty и MOST. В дальнейшем данная программа будет включать и региональных участников.

Во-вторых, для дальнейшего финансирования роста этих компаний и развития НАТР будет работать в формате фонда фондов и с 2019 года планирует создавать венчурные фонды. В 2018 году Холдинг был инициатором принятия поправок в законопроект о венчурном финансировании. В ноябре в рамках визита Премьер-Министра Республики Казахстан Бакытжана Абдировича Сагинтаева в Сингапур было подписано два меморандума о создании совместных казахстанско-сингапурских венчурных фондов.

Данные инструменты позволят осуществлять как поддержку развития высокотехнологичных компаний на ранней стадии развития, так и посевные инвестиции при дальнейшем росте и выводе этих компаний на более развитый уровень с продуктами и услугами с высокой добавленной стоимостью. На сегодняшний момент проводятся юридические и организационные мероприятия, необходимые для полноценного внедрения и реализации этих инструментов поддержки.

В целом, подводя итоги 2018 года, можно отметить, что Холдинг эффективно реализует все стоящие перед ним задачи и продолжает свое развитие согласно стратегическим и оперативным планам.

Тимур РАЕВ

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