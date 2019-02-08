Казахстанцы рассказали о том, как ведут ЗОЖ за границей

Многие из нас, живя в родной стране, никак не соберутся в спортзал или на бесплатные тренажеры в соседнем дворе. А ведь собственное здоровье только в наших руках. Между тем, наши соотечественники, даже проживая в дальних странах, учатся, работают и успевают заниматься спортом.

В рамках проекта Министерства здравоохранения РК «Дені сау ұлт – қуатты мемлекет!» мы побеседовали с казахстанцами, которые находятся за рубежом. В интервью они рассказали, как в других странах население относится к ЗОЖ и призвали соотечественников к активному образу жизни.

Первый наш собеседник Ерасыл Рахышев учится в Анкаре в докторантуре университета Башкент. Он будущий челюстно-лицевой хирург.

– Как часто вы занимаетесь спортом?

– Регулярно, три раза в неделю хожу в спортзал. С 9 утра до 5 вечера я на учебе, но это не мешает мне тренироваться вечерами. Дважды в неделю мы с друзьями из Казахстана играем в футбол. А когда открывали зимний сезон, ездили в горы кататься на лыжах. Спортом легко заниматься даже бесплатно.

– Что повлияло на ваше отношение к спорту?

– При поступлении мой руководитель сказал, что медицина – это тяжелый и ответственный труд, и врач всегда должен быть в форме, подавать своим видом пример пациентам. И посоветовал улучшать физическую форму. Делать это несложно. Повсюду есть парки или стадионы, приспособленные для занятия легкой атлетикой. Заниматься может любой.

– Люди в возрасте там тоже занимаются физической культурой?

– Конечно, их много. Они любят гулять. На пробежке можно встретить своих преподавателей, профессоров, несмотря на то, что им за 70 лет. Они стараются соблюдать здоровый образ жизни, потому что здесь здоровье и семья на первом месте. Хотелось бы, чтобы и казахстанцы так относились к себе.

– А что насчет питания?

– В Турции люди уделяют этому внимание, едят много овощей, зелени. Причем питаться фастфудом здесь порой дороже, чем есть в кафе традиционную пищу.

О доступности ЗОЖ говорит и другая наша собеседница Татьяна Чернявская, которая уже два года живет на два города: Павлодар и Дубай. Девушка регулярно бегает и ездит на велосипеде.

– В Дубае сложно не заниматься спортом, здесь популяризируют ЗОЖ. В каждом районе города есть удобные велотреки и беговые дорожки.

– А как же жара, ведь климат сильно отличается от казахстанского, особенно северного.

– Летом днем очень жарко, но это не мешает: люди тренируются ночью. Трассы освещаются, бегать удобно и безопасно. В Казахстане все это тоже доступно, к тому же наш климат более щадящий для занятий спортом, нет знойной жары.

– Следят ли арабы за своим весом?

– Да, не так давно здесь проводили акцию, участники которой должны были похудеть за определенное время. Жители вынуждены постоянно уделять этому внимание из-за сидячего образа жизни и калорийного питания. И люди понимаются необходимость вести ЗОЖ. Над вопросом лишнего веса и отсутствия активности нужно и нам задуматься.

– Какие примеры вы могли бы привести для популяризации ЗОЖ?

– Например, ежегодно в Дубае проводят челлендж 30/30, когда целый месяц во всех районах города организованно занятия физической активности. Это могут быть классические приседания, подтягивания, бег. Причем на эти полчаса человека могут отпустить с работы. Желающие участвовать устанавливают приложение на телефон, и оно показывает, в какой локации и в какое время будет проходить занятие. Думаю, такие практики можно вводить в своих дворах, микрорайонах.

Как отметили наши собеседники, за рубежом ЗОЖ – это норма. Люди там стремятся быть подтянутыми, сильными и здоровыми и понимают, что все это только в их руках.

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