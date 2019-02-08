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В Туркестанской области построят высокотехнологичный тепличный комплекс

После запуска проекта в планах собирать ежегодно около 20 тыс. тонн продукции.

Фото : Самат Мырзалиев8 февраля 2019, 10:11

В 2020 году в Туркестанской области в населенном пункте Котырбулак города Кентау запустят высокотехнологичный производственный тепличный комплекс, стоимость которого составляет 500 млн. долларов, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

Проект полностью реализует турецкая компания Dal Holding Investment Cо., Ltd. Для этого уже выделили 245 га земли, из них на 25 га построят современное овощехранилище. Согласно бизнес-проекту, в тепличном комплексе будут выращивать огурцы, помидоры и болгарский перец.

После запуска проекта, здесь намерены собирать ежегодно около 20 тыс. тонн продукции, а после выхода на полную мощность сбор урожая планируется довести до 40-60 тыс. тонн. Современный тепличный комплекс обеспечит работой 3 тыс. человек.


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