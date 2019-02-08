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В Сирии погиб российский военный

Ему было 25 лет.

Фото : © РИА Новости / Михаил Воскресенский8 февраля 2019, 10:34

Житель города Тихорецка в Краснодарском крае погиб в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Тихорецкого района.

По данным администрации, имя погибшего - Максим Плетнев.

Плетнев, как рассказали администрации, с 2012 года служил в ВДВ, погиб в Арабской республике 31 января, ему было 25 лет. Четвертого февраля военнослужащий похоронен на малой родине в Тихорецке.

Гибель Плетнева также подтверждает сайт "Погибшие.рф", где собраны списки солдат, погибших в царское, советское и современное время.


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