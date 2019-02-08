В Сирии погиб российский военный
Ему было 25 лет.
Фото : © РИА Новости / Михаил Воскресенский8 февраля 2019, 10:34
Житель города Тихорецка в Краснодарском крае погиб в Сирии при выполнении боевого задания, сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию Тихорецкого района.
По данным администрации, имя погибшего - Максим Плетнев.
Плетнев, как рассказали администрации, с 2012 года служил в ВДВ, погиб в Арабской республике 31 января, ему было 25 лет. Четвертого февраля военнослужащий похоронен на малой родине в Тихорецке.
Гибель Плетнева также подтверждает сайт "Погибшие.рф", где собраны списки солдат, погибших в царское, советское и современное время.
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