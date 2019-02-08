В Семее при пожаре в общежитии погиб мужчина

Причина пожара устанавливается.

В Семее горело общежитие, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

"8 февраля в 01:45 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии по ул. Севина в г. Семей. Пожар произошел в комнате на первом этаже на площади 20 кв.м. Силами пожарных подразделений эвакуированы 79 человек, из них 20 детей и посредством автолестницы с верхних этажей спасены 19 человек, из них 2 детей. Все эвакуированные люди были размещены в средней школе №35", - говорится в сообщении.

На месте пожара обнаружено тело мужчины.

Пожар локализован в 03:00 и ликвидирован в 03:27. Причина пожара устанавливается. К тушению пожара были привлечены 25 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!