Как обустраивают пункты пропуска на казахстанской границе

Премьер-министр Казахстана прокомментировал обустройство территории пограничных городов.

Как государство совершенствует пункты пропуска на казахстанской границе, пояснил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ответ на депутатский запрос мажилисменов, передает Zakon.kz.

Согласно документу, опубликованному на сайте мажилиса, развитие и совершенствование инфраструктуры пунктов пропуска осуществляется в соответствии с планами мероприятий, утвержденными на межправительственном уровне сопредельных государств, в пределах компетенции соответствующих государственных органов.

В соответствии с Законом "О Государственной границе Республики Казахстан" Министерство индустрии и инфраструктурного развития (далее – МИИР) в пределах своей компетенции создает инфраструктуру пунктов пропуска и в первоочередном порядке данные мероприятия проводятся на пунктах пропуска с высокой интенсивностью транспортных средств и пассажиров.

Автомобильные дороги

Казахстано-российская граница

На казахстанско-российской границе функционируют 30 автомобильных пунктов пропуска, которые находятся на балансе Пограничной службы Комитета национальной безопасности, из них 19 расположены на автодорогах международного и республиканского значения, 11 на автодорогах местного значения.

"В период с 2015-2018 годы работы по обустройству территории с устройством дополнительных полос движения проведены на 5 пунктах пропуска (Курмангазы, Жайсан, Кайрак, Щарбакты, Косак). В текущем году соответствующими работами охвачены еще 3 пункта пропуска (Жана Жол, Каракога, Сырым), а также разрабатываются проектно-сметные документации (далее – ПСД) на реконструкцию еще 5 (Алимбет, Кызылжар, Бидаик, Кондыбай, Жанибек)", - гласит ответ премьер-министра.

На пунктах пропуска Ауыл, Уба и Урлитобе на сегодняшний день проводятся работы по корректировке ПСД, после чего ремонтные работы будут продолжены. В последующем, будут охвачены ремонтными работами другие 3 пункта пропуска (Таскала, Шаган, Аксай). Вместе с тем, учитывая малую интенсивность пунктов пропуска на автодорогах местного значения, а также капиталоемкость проведения работ по развитию инфраструктуры, ремонт 11 пунктов пропуска на местных автодорогах будут проводится по мере необходимости с учетом транспортного потока.

Казахстано-китайская граница

В 2018 году с применением механизма государственно-частного партнерства завершено строительство автомобильного пункта пропуска "Нур жолы" на казахстанско-китайской государственной границе.

Кроме того, 7 июня 2018 года в рамках официального визита Главы государства в КНР было подписано Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о предоставлении льготного кредита в размере 2,062 млрд. юаней под 2% годовых, сроком на 20 лет, с пятилетним льготным сроком кредитования, получателем которого является КГД МФ.

"На сегодняшний день ведется работа по ратификации Рамочного соглашения, после чего будет подписано Кредитное соглашение. За счет данных средств планируется модернизация и техническое дооснащение 10 пунктов пропуска на казахстанско-китайской, казахстанско-узбекской и казахстанско-туркменской границах", - сообщил премьер-министр.

Казахстано-киргизская граница

МИИР ведутся работы по разработке ПСД реконструкции пункта пропуска "Кордай" на казахстанско-киргизской границе, реализацию которого планируется начать до конца текущего года.

Остальные 6 пунктов пропуска на казахстанско-киргизской границе на сегодняшний день не требуют реконструкции и обеспечивают бесперебойный проезд транспортных средств и пассажиров.

Граница Казахстана и Узбекистаном и Туркменистаном

Пункты пропуска по периметру казахстанско-китайской казахстанскоузбекской, казахстанско-туркменской государственной границы находятся в ведении Комитета государственных доходов Министерства финансов (далее – КГД МФ).

Железнодорожные пункты пропуска

Железнодорожные пункты пропуска на Государственной границе находятся на балансе у АО "КТЖ". На сегодняшний день требованиям технического оснащения и организации работ пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан (ППРК № 977 от 17.09.13 г.) соответствует 4 пункта пропуска (Достык, Алтынколь, Болашак, Сары-Агаш), которые оснащены необходимой инфраструктурой и оборудованием.

В настоящее время МИИР проводится работа по сбору информации и анализу существующих железнодорожных пунктов пропуска на предмет их соответствия вышеуказанным требованиям. По итогам паспортизации существующих пунктов пропуска будет разработан План мероприятий по их обустройству и модернизации с определением источников и объема финансирования.

В целом проводимые работы по реконструкции пунктов пропуска находятся на постоянном контроле ответственных государственных органов и будут продолжены.

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