Финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы

Фотограф дикой природы организовал первый в мире веселый конкурс.

Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром, задался вопросом bigpicture.ru.



Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс. Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.

Пчела медоносная. Фото: Murray Mcculloch.

Тупики, остров Фарн. Фото: Mary Swaby.

Мышь полевая. Фото: Michael Erwin.

Белоголовый орлан, Аляска. Фото: Will Saunders.

Очень довольная белая сова, Канада. Фото: Edward Kopeschny.

Олуша. Фото: Chrys Mellor.

Пингвины. Фото: Charles Kinsey.

Гепард, Южная Африка. Фото: Dutton Robert.

Лягушка позирует, Польша. Фото: James Sharp.

Жираф на водопое, Ботсвана. Фото: Monika Carrie.

Белка, Канада. Фото: Isabelle Marozzo.

Обезьянка лепит снежок, Япония. Фото: de VAULX Nicolas

Самая счастливая рыба на свете, Кабо-Верде. Фото: Craig Moore.

Лошадка трясет головой. Фото: Alexander Pfeiffer.

Восточный бурундук запасается едой, Канада. Фото: Barb D’Arpino.

Семья белок, Канада. Фото: Yvette Richard.

Зевающий лев, Кения. Фото: Marilyn Parver.

Тюлень машет на камеру. Фото: Adam White.

Просто обычный день для кенгуру. Фото: Rosario Losano Cordoba.

Четыре птицы вышагивают по дороге так, будто они владеют ею. Фото: Derek Auerman.

Лягушка и бурундук, Канада. Фото: Isabelle Marozzo.

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