Финалисты конкурса самых смешных фотографий дикой природы
Фотограф дикой природы организовал первый в мире веселый конкурс.
Мы все привыкли к потрясающе красивым фотографиям дикой природы от именитых фотографов со всего мира. На таких снимках мы видим грациозных и величественных животных в родной среде обитания. Но задумывались ли вы, что остается за кадром, задался вопросом bigpicture.ru.
Видимо, фотограф дикой природы Пол Джойсон-Хикс задумался. И организовал первый в мире веселый фотоконкурс. Представляем вам победителей Comedy Wildlife Photography Awards.
Пчела медоносная. Фото: Murray Mcculloch.
Тупики, остров Фарн. Фото: Mary Swaby.
Мышь полевая. Фото: Michael Erwin.
Белоголовый орлан, Аляска. Фото: Will Saunders.
Очень довольная белая сова, Канада. Фото: Edward Kopeschny.
Олуша. Фото: Chrys Mellor.
Пингвины. Фото: Charles Kinsey.
Гепард, Южная Африка. Фото: Dutton Robert.
Лягушка позирует, Польша. Фото: James Sharp.
Жираф на водопое, Ботсвана. Фото: Monika Carrie.
Белка, Канада. Фото: Isabelle Marozzo.
Обезьянка лепит снежок, Япония. Фото: de VAULX Nicolas
Самая счастливая рыба на свете, Кабо-Верде. Фото: Craig Moore.
Лошадка трясет головой. Фото: Alexander Pfeiffer.
Восточный бурундук запасается едой, Канада. Фото: Barb D’Arpino.
Семья белок, Канада. Фото: Yvette Richard.
Зевающий лев, Кения. Фото: Marilyn Parver.
Тюлень машет на камеру. Фото: Adam White.
Просто обычный день для кенгуру. Фото: Rosario Losano Cordoba.
Четыре птицы вышагивают по дороге так, будто они владеют ею. Фото: Derek Auerman.
Лягушка и бурундук, Канада. Фото: Isabelle Marozzo.
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