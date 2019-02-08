В центре на 50 койко-мест будут соблюдены все мировые стандарты для размещения людей.

Для нарушителей действующего законодательства в Алматы построят центр содержания нелегальных иностранных мигрантов. По закону, в городе должны быть созданы адекватные условия содержания нелегалов в соответствии с международными стандартами, передает Zakon.kz.

Для этого планируется выделить изолированное отдельное здание на территории города, общей площадью примерно до тысячи квадратных метров, рассчитанное на 50 койко-мест. Предусмотрены отдельные комнаты для мужчин, женщин и женщин с детьми. На территории Центра будет обустроен прогулочный дворик, отдельная столовая, комнаты для оказания медицинской помощи, здание администрации и хозяйственный блок - прачечная, склады и так далее.

Также напоминаем, что в Алматы была упрощена система выдачи рабочих виз иностранным гражданам. В августе прошлого года был открыт первый Центр миграционных услуг по выдаче разрешений на трудовую деятельность иммигрантам. Тем самым сокращены риски коррупционных проявлений и созданы комфортные условия для привлечения иностранных компаний. За четыре месяца выдано почти 8,5 тыс. разрешений. Срок выдачи сократился в 40 раз – с пяти рабочих дней до одного часа. Раньше компаниям, которые хотели привлечь на работу иностранных специалистов, приходилось обращаться в местное Управление полиции тратить много времени на прохождение всех бюрократических процедур. Теперь эти услуги они получают быстро и в комфортных условиях.

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