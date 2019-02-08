Арифханов: В 2019 году планируется поддержать 14,6 тыс. проектов МСБ

Дополнительно, через микрофинансовые организации Фонд "Даму" продолжит осуществлять поддержку микро-, малого бизнеса посредством апексных механизмов.

Дочерняя организация холдинга "Байтерек" – Фонд развития предпринимательства "Даму" – в 2018 году поддержала 21 тыс. проектов малого и среднего бизнеса на сумму более 487,1 млрд тенге. В результате в общем объеме кредитов субъектам МСБ доля Холдинга составила более 27%. Об этом в своем интервью газете "Деловой Казахстан" рассказал председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов.

– Особо необходимо отметить реализацию государственной программы "Дорожная карта бизнеса", в которой Фонд "Даму" выполняет функции финансового агента. С начала работы этой программы на субсидирование ставки по кредитам было выделено 214,7 млрд тенге, на гарантирование кредитов – 13,8 млрд тенге. На сегодня данные средства позволили просубсидировать порядка 12,8 тыс. проектов на сумму 2,54 трлн тенге и предоставить гарантии для 4,8 тыс. проектов на сумму 179 млрд тенге. В 2019 году планируется поддержать 14,6 тыс. проектов МСБ, – отметил Айдар Арифханов.

Дополнительно, через микрофинансовые организации Фонд "Даму" продолжит осуществлять поддержку микро-, малого бизнеса посредством апексных механизмов, а также автоматизировать бизнес-процессы по привлечению и размещению средств и субсидированию кредитов до 180 млн тенге.

– Важно также отметить, что в целях реализации поручения главы государства по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности, за счет средств Национального банка РК и средств, находящихся в его управлении, будет выделено 600 млрд тенге банкам второго уровня. В свою очередь, для снижения долговой нагрузки на предпринимателей Фонд "Даму" будет субсидировать процентную ставку в рамках действующих программ "Дорожной карты бизнеса", – подчеркнул А. Арифханов.

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