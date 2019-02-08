Полиция: Рассылка о похищении детей в Алматы - фейк

Распространение ложной информации карается законом.

В мессенджере WhatsApp и в соцсетях распространяются сообщения о попытках краж детей около школ и садиков. В ДП Алматы прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.

"Вчера 6 февраля 2019 г. в Наурызбайском районе около школы остановилась машина. Вышел мужчина средних лет, европейской внешности, крупного телосложения и высокого роста и подошёл к мальчику 7 класса, который шел в школу, протянул мальчику руку с золотыми часами сказав, что он их дарит ему. Мальчик когда протянул руку, мужчина угрожая ножом хотел затащить в машину, в которой сидели еще двое крупных мужчин. Мальчик закричав выкрутился и убежал. Его целый час успокаивали. Разошлите пожалуйста группам!!! Пусть дети держатся подальше от трассы и тем более от незнакомых людей!!! ПОСТ НАПИСАЛА Я!!! Это случилось вчера. Сегодня в школе было собрание для родителей!!! Этого ребенка я сама лично знаю!!!! Прошу сделать репост!!! Может кто заснял на регистратор? Он не запомнил марку машины от страха. Родители в полицию уже сообщили, но информации говорят недостаточно. Прошу оберегайте своих детей!!!", - сказано в одном из подобных сообщений.

В другом аудио-сообщении женщина говорит о том, что в Алматы орудует группа людей, ворующих детей на органы.

В пресс-службе ДП Алматы прокомментировали эти слухи.

"Проверили все факты, которые распространяются по WhatsApp, ни один из них не подтверждается. Это вес фэйк. Сейчас работаем со всеми школами города, особенно с теми, которые были указаны. Никаких сигналов, сообщений, обращений, заявлений не поступало. Предупреждаем людей о том, что нельзя распространять и помогать тиражировать недостоверные сведения. Распространение заведомо ложной информации преследуется законом по статье 274 ч.2 УК РК. Призываем людей исходить только из официальных источников", - сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

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