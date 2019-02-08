Не знавшему поражений Али Балоеву предлагают контракты в Европе и США

Казахстанский панчер Али Балоев рассматривает предложения от зарубежных промоушенов.

Об этом, а также о работе в зале Флойда Мейвезера и отдыхе между боями он рассказал в своем интервью, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Фирузы Шариповой

–Расскажите, как проводите время между боями.

–Между боями я в основном занимаюсь активным отдыхом: уезжаю в горы, катаюсь на лошадях, встречаюсь с друзьями, провожу время с семьей.

–Не набираете вес с таким образом жизни?

–Нет, я практически не гоняю. Правильно питаюсь между боями, чтобы не мучить свой организм.

–В предыдущем бою мы убедились, что Вы отлично слышите свой угол. Причем складывалось впечатление, что Вы можете закончить бой нокаутом уже в первом раунде, но тренер настаивал на победе по очкам. С чем это связано?

–Задача была проработать всю дистанцию, прочувствовать каждый раунд. Впереди ждут большие тяжелые бои. И в принципе, я выполнил задачу - прошел восемь раундов и в только в концовке боя нокаутировал соперника. Да, были возможности закончить бой и во втором, и в пятом раунде. Но я поработал, прочувствовал, продышался. Доволен результатом.

–Какие еще наработки считаете необходимыми для успешного продолжения карьеры?

–Работать, работать и еще раз работать. И конечно, очень важна мотивация, чтобы рядом были люди, которые поддерживают и верят в тебя. Для меня это моя семья, мои дяди.

–Вы тренировались в зале бокса Флойда Мейвезера в Лас-Вегасе. Что полезного вынесли оттуда?

–Я в первый раз прилетел в США и сразу попал в этот зал. Некоторые ребята там тренируются с утра и до вечера, вообще не выходят, нарабатывают. Я там проводил спарринги. Обменялись опытом с профессиональными бойцами из других стран, получил много нужного и полезного. Самого Флойда не видел. Он на тот момент был в Англии - вел переговоры. Его отец и дяди постоянно были там.

–Правда, что для профессиональных боксеров, которые проводят там спарринги, посещение зала бесплатное?

–Да, я ничего не платил за тренировки.

–Расскажите о ближайших планах?

–Пока не определились, когда следующий бой. В этом году я планирую заключить контракт с хорошей промоутерской компанией, чтобы они вывели меня на мировой уровень. Сейчас рассматриваю варианты. Есть предложения из Европы, Америки, СНГ.

Предыдущий бой Али Балоев провел 23 декабря в Москве. В восьмом раунде он нокаутировал Идриса Афинни из Нигерии. Отметим также, что казахстанец не проиграл ни одного поединка в профессионалах и только один из них прошел всю дистанцию.

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