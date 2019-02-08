В Алматинской области подписан первый договор гарантии по портфельному методу

На полученные кредитные средства планируется модернизация старейшего Саркандского молочного завода и увеличение производства молочной продукции в области.

ТОО "Ак - Булак Продукт" одна из первых компаний в Республике Казахстан, которая ощутила на себе все преимущества получения гарантии Фонда "Даму" по портфельному методу по кредиту по программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности "Даму- Өндіріс" с льготной процентной ставкой.

На полученные кредитные средства планируется модернизация старейшего Саркандского молочного завода и увеличение производства молочной продукции в Алматинской области. "Получив кредит в ДБ АО Сбербанк России" под 6%, мы сможем не только расширить, но и модернизировать оборудование по производству молочной продукции. Это большая поддержка со стороны государства и Фонда "Даму", - отметил единственный учредитель компании Аркабаев Бакыт Ергазинович.

По словам Заместителя Председателя Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаевой: "Доступность данной услуги имеет много преимуществ: сокращение сроков рассмотрения кредитов, выдаваемых с гарантией Фонда, за счет того, что Фонд теперь не рассматривает индивидуально каждую заявку и сокращение пакета документов, предоставляемых предпринимателем для получения гарантии, так как, пакет документов предоставляется только в банк. Следует отметить, что кредит с гарантией Фонда по портфельному методу могут получить только предприниматели с положительной кредитной историей".

ДБ АО "Сбербанк" активно подключился к новой инициативе и стал первым банком, выдавшим гарантию Фонда "Даму" после внесения изменений в Правила гарантирования по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственных программ поддержки и развития предпринимательства.

Портфельное гарантирование как новая форма предоставления гарантий возможна в рамках государственных программ поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2020" и развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Енбек".

Для справки:

Компания ТОО "Ак- Булак Продукт" является единственным производителем молочной продукции в Саркандском районе, доля на рынке около 70%. Основным направлением деятельности компании является выпуск молочной продукции, содержащей низкий уровень жирности, обезжиренное молоко 2,5%, кефир-1,5 %, сметану-5-10%, сыр голландский, сыр чечил весовой. Для производства данных продуктов используется цельное молоко 1 сорта. Сегодня на предприятии производится 10 видов молочной продукции. Вся производимая продукция компании поставляется во все крупные магазины Алматинской области.

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