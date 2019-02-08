В Шымкенте многодетную мать выгоняют из арендного жилья

Фозила Досметова и ее шестеро детей буквально выживают на крохи, у них нет средств к существованию.

В Шымкенте многодетную маму выгоняют из арендного жилья, передает Zakon.kz со ссылкой на ТК Отырар.

Фозила Досметова и ее шестеро детей буквально выживают на крохи, у них нет средств к существованию. Они снимают двухкомнатную времянку, в которой очень холодно. Спят дети на импровизированном досчатом топчане. Купаются и стирают в доме.

"Они живут в этом доме уже пару лет, но сейчас их попросили съехать! Во-первых, у них сейчас большая задолженность. Во-вторых, вы же видели, чем они обогреваются. Хозяйка, которая сдает им комнаты, боится повторения истории в Астане, и не хочет брать такую ответственность. Где им жить?", - сказала подруга многодетной мамы Улболсын Абдулаева.

Буквально недавно, 3 февраля, казахстанцы радовались чудесному спасению тройни, которая родилась раньше срока.

Старшие дети — 17-летняя Гузаль и 16 летний Шадияр — говорят, что берут в долг продукты в местном магазине. Подростки ходят в школу, но на автобус у них нет денег. Пока их мама в больнице, соседи помогают, кто чем может. По словам Гузаль, в таких условиях ей и ее брату не до хороших оценок в школе.

"Нам очень трудно, мы хотим жить все вместе, мы очень скучаем и по маме и по сестренке. Живем как можем. В школу на проезд, так как мы учимся очень далеко от дома, нам деньги дает мамина подруга. Продукты берем в долг, пока дают. Сейчас мне нужно учиться, готовиться к ЕНТ, но я не могу даже готовиться к тестам. В школу далеко добираться, мы с братом встаем в 6 утра, чтобы на двух автобусах доехать до нее. Да и пока думать о тестировании некогда, нам жить скоро негде будет", - рассказала Гузаль Досметова.

Юрист Нурбол Нурханов первым вызвался помочь многодетной семье. Он помогает женщине собрать документы на получение помощи от государства. Несколько лет назад Фозила Досметова осталась вдовой с двумя детьми. Второй брак оказался неудачным, а третий супруг сбежал в Узбекистан, узнав о том, что женщина беременна. Кроме того, на многодетной матери висит кредит в 800 тысяч тенге, который она не в состоянии выплатить.

"Так как она сейчас родила тройню, и по уходу за ребенком не может работать, то мы на основании доверенности, я и мой коллега, взяли и мы помогаем ей по юридической части, что касается социальных программ. Нужно собрать документы, сдать в нужные органы, и чтобы они могли получать нужную помощь своевременно", - отметил общественник Нурбол Нурханов.

Услышав историю многодетной матери, сотрудники городского отдела занятости и социальных программ привезли Досметовым продукты первой необходимости. С жильем, говорят чиновники, помочь не могут. А вот ускорить выдачу адресной социальной и единовременной материальной помощи им по силам.

"Единовременная помощь — 10 МРП — 25 250 тенге тысяч тенге, а адресная — на каждого человека 14 500 тенге. Еще у нас пособия на детей есть до года, на него могут сдать, и это 6 ребенок 2473 тенге полагается и единовременное пособие есть ГЦВП 159160 тенге, а 22473 тенге ежемесячно до года!" — перечисляют сотрудники собеса.

Через год многодетная мама может получить награду "Кумис алка", и государство будет ежемесячно выплачивать ей около 16 тысяч тенге. Однако этих денег все равно мало, чтобы прокормить шестерых детей. Неравнодушных людей просят помочь семье. Общественники собираются открыть счет, куда все желающие смогут перечислить деньги.

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