Аскар Мамин: Цифровая маркировка товаров создаст мультипликативный эффект для экономик стран ЕАЭС

Первый вице-премьер РК отметил важность развития цифровых технологий в промышленной и подакцизной продукции, АПК, фармацевтике и создании новых возможностей для роста торговли в контексте дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

8 февраля 2019 года первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин принял участие и выступил на форуме "Цифровая маркировка в ЕАЭС как основа прозрачной среды для бизнеса, государства и потребителей", передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В работе Форума приняли участие член Коллегии (министр) по торговле Евразийской экономической комиссии Вероника Никишина, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Женис Касымбек, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Владимир Муквич, заместитель министра экономики Кыргызской Республики Дастан Кадыров.

Первый вице-премьер РК отметил важность развития цифровых технологий в промышленной и подакцизной продукции, АПК, фармацевтике и создании новых возможностей для роста торговли в контексте дальнейшей интеграции в рамках ЕАЭС.

"Благодаря совместным усилиям по стимулированию торговли, исключению барьеров, стандартизации институциональной среды, мы создали новые и расширили существующие механизмы роста наших экономик, что способствовало обеспечению высоких темпов роста экономики стран ЕАЭС", сказал Мамин.

На фоне ужесточения денежно-кредитных условий и устойчивого сокращения пространства для инвестиционной политики особую актуальность приобретает введение на пространстве ЕАЭС системы маркировки и прослеживаемости товаров.

"Борьба с оборотом нелицензированной продукции является практически незадействованным механизмом создания дополнительного пространства для развития отраслей экономики, сокращения издержек для отечественных производителей, наращивания базы для расширения доходной части государственного бюджета и повышения уровня благосостояния граждан", - отметил первый вице-премьер.

Согласно данным Международной торговой палаты, объем недосбора налогов с продаж, вызванного вытеснением легальных производителей, составляет почти 90 млрд. долл. США в год, с непропорционально высокой долей в развивающихся странах.

"При этом, технологическая оснащенность недобросовестных производителей и поставщиков совершенствуется, продукция ненадлежащего качества охватывает все ценовые сегменты на протяжении каждого этапа создания добавленной стоимости",- сказал Мамин.

Закономерно, что повсеместное внедрение проектов в сфере маркировки и прослеживания товаров является одним из основных трендов в международной и внутренней торговле на протяжении последних 10 лет. Согласно проведенным международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group исследованиям, в следующие 10 лет перечень групп, подлежащих маркировке, достигнет 70-80% всех наименований товаров. Функционирующие в КНР, Бразилии, Турции, США и Европейском союзе проекты продемонстрировали свою успешность, уже позволив повысить собираемость налогов в затрагиваемых отраслях на 20-40%.

В результате запуска проектов маркировки, страны в разы сократили объем "серого" рынка, расширили доходную часть бюджета. Добросовестный бизнес возвращает недополучаемую из-за контрафакта выручку, наращивая продажи за счет покидающей рынок недобросовестной конкуренции.

"Благодаря общим усилиям в рамках сотрудничества ЕАЭС, успешный тренд становится реальностью в наших странах",- сказал Мамин, отметив, что "в рамках ЕАЭС заложена необходимая правовая основа реализации данного направления, существуют успешные примеры реализации инициативы".

Запущенные процессы позитивно отразятся на экономике Казахстана. 1%-ое сокращение объема контрафакта приведет к высвобождению пространства для легального бизнеса только в розничной торговле объемом до 100 млн. долл. США.

"У нас одна цель – увеличение товарооборота и создание легального рынка, сокращение теневой экономики, выравнивание конкурентных условий ведения бизнеса в рамках Союза", - подчеркнул Мамин и отметил, что совместный комплексный подход будет иметь мультипликативный эффект для экономик стран ЕАЭС.

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