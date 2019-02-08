Казахстанцы собрали деньги на дом многодетной матери

Один из детей этой семьи собирал металл, чтобы выручить денег.

Матери семи детей купили дом на пожертвования казахстанцев, передает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщается, что для Мухаббат, матери семи детей из Шымкента, сумели собрать более 7 млн тенге на покупку дома.

"Добряки это случилось....Урааа. Мы смогли это сделать. Благодаря жителям Шымкента...Мы смогли помочь семье Мухаббат, 7 детей. Там, где мальчик ходил и собирал метал. Благодаря Добрым людям смогли собрать и купить им дом", - сказано в одном из пабликов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Собрали 7.490.000 ???????????????? @kopkz Публикация от Шымсайд (@dudoser) 6 Фев 2019 в 8:57 PST

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