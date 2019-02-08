Казахстанцы собрали деньги на дом многодетной матери
Один из детей этой семьи собирал металл, чтобы выручить денег.
Фото : кадр видео/dobryaki_shymkenta_8 февраля 2019, 13:29
Матери семи детей купили дом на пожертвования казахстанцев, передает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщается, что для Мухаббат, матери семи детей из Шымкента, сумели собрать более 7 млн тенге на покупку дома.
"Добряки это случилось....Урааа. Мы смогли это сделать. Благодаря жителям Шымкента...Мы смогли помочь семье Мухаббат, 7 детей. Там, где мальчик ходил и собирал метал. Благодаря Добрым людям смогли собрать и купить им дом", - сказано в одном из пабликов.
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