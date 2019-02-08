Холдинг "Байтерек" занимает 48% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики

В портфеле БРК находятся 63 инвестиционных проекта и экспортных операций на 5,3 трлн тенге.

Дочерняя организация холдинга "Байтерек" – Банк Развития Казахстана – стала локомотивом долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики, предоставляя каждый второй тенге на данном рынке. Как отметил сегодня в своем интервью газете "Деловой Казахстан" Председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, на сегодняшний день Холдинг занимает 48% рынка долгосрочного кредитования несырьевых секторов экономики.

– В портфеле БРК находятся 63 инвестиционных проекта и экспортных операций на 5,3 трлн тенге. В 2018 году введены в эксплуатацию шесть проектов стоимостью 173,5 млрд тенге. В том числе построены Макинская птицефабрика в Акмолинской области, транспортно-логический центр и новые мощности завода по розливу минеральной воды и напитков в Шымкенте, создан комплекс по производству железнодорожных колес в Павлодарской области, налажено производство моторных топлив экокласса К5 в Западно-Казахстанской области, модернизирован завод по производству минеральных удобрений в Мангистауской области. Помимо очевидной производственно-экономической выгоды, благодаря этим шести проектам удалось создать более полутора тысяч новых рабочих мест, – отметил Айдар Арифханов.

Как сообщил глава Холдинга, по результатам прошлого года БРК одобрено к финансированию еще шесть инвестиционных проектов и три экспортных операции на 225 млрд тенге, профинансировано 17 инвестиционных проектов на 329,9 млрд тенге, оказано предэкспортное финансирование 13 проектов на 113,3 млрд тенге. Среди инвестиционных проектов – модернизация Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, газораспределительных сетей Туркестанской области и Тараза, газификация ряда населенных пунктов Кызылординской области, реконструкция пассажирского терминала в аэропорту Астаны, строительство Тургусунской ГЭС в Восточно-Казахстанской области и ветровой электрической станции в Астане.

– Также в текущем году планируется запустить 16 проектов среднего и крупного бизнеса на 735,2 млрд тенге, в том числе – развитие завода нефтяного машиностроения и строительство комплекса глубокой переработки нефти в Атырауской области, создание заводов по производству ферросилиция в Карагандинской области и другие проекты, – подчеркнул А. Арифханов.

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