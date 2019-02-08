Первую в истории Казахстана химическую кастрацию отменили

Суд дал извещение, чтобы отменить.

В управлении здравоохранения Туркестанской области рассказали о первой в истории Казахстана процедуре химической кастрации. Ее должны были применить в отношении жителя Толебийского района, осужденного за изнасилование несовершеннолетней, передает Zakon.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Первая в истории Казахстана химическая кастрация, которую должны были провести в Туркестанской области, не состоялась. Об этом стало известно на брифинге Управления здравоохранения. Глава ведомства Мукан Егизбаев сообщил, что процедуру кастрации, к которой приговорили молодого мужчину, суд отменил в последний момент.

На брифинге, где главный врач региона Мукан Егизбаев рассказывал об успехах в сфере здравоохранения, журналисты внезапно спросили его о процедуре химической кастрации, которую должны были провести в области в прошлом году. Тогда было заявлено, что впервые такой вид наказания применят в отношении жителя Туркестанской области.

Мукан Егизбаев, руководитель областного департамента здравоохранения Туркестанской области: "Нет, кастрации не было. Суд дал извещение, чтобы отменить".

В апреле 2018 года 30-летнего жителя Толебийского района осудили за изнасилование несовершеннолетней. Суд назначил мужчине принудительное лечение в виде химической кастрации, однако прокуратура решила приостановить исполнение, а спустя полгода решение суда о химической кастрации отменили в апелляционной коллегии.

Закон о химической кастрации в Казахстане вступил в силу 1 января 2018 года. Согласно ему людям, процедуру будут назначать осужденным за половые преступления в отношении детей.

Тема Химической кастрации до сих пор вызывает горячие споры. Казахстанцы в этом вопросе делятся на два лагеря: если одни яро выступают за принудительное лечение педофилов инъекциями, то другие называют это чересчур жестокой мерой.

В прошлом году произошли несколько громких случаев насилия в отношении детей в Шымкенте и Туркестанской области. После этого в обществе стали чаще звучать призывы применить более жесткие наказания в отношении педофилов. Что касается людей, приговоренных к химической кастрации, они после процедуры будут находиться под наблюдением соответствующих органов.

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