В Алматы из-за ремонта теплосетей ограничат движение по Казыбек би
Проводимая реконструкция не повлияет на подачу теплоснабжения.
Фото : "Алматинские тепловые сети"8 февраля 2019, 14:59
ТОО "Алматинские тепловые сети" предупреждают, что с 13 февраля по 25 апреля 2019 года будет закрыт проезд по улице Казыбек би от улицы Муканова до улицы Масанчи, передает Zakon.kz.
Временные ограничения связаны с необходимостью плановой реконструкции магистральных теплосетей, проложенных под проезжей частью этого сегмента. Объехать закрытый участок можно через улицы Толе би и Айтеке би.
Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения.
Кроме того, проводимая реконструкция не повлияет на подачу теплоснабжения до потребителей.
"Алматинские тепловые сети" просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4957271-2d3478b01f7797b7fe8b85f2e9058f6e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...