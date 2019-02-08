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В Алматы из-за ремонта теплосетей ограничат движение по Казыбек би

Проводимая реконструкция не повлияет на подачу теплоснабжения.

Фото : "Алматинские тепловые сети"8 февраля 2019, 14:59

ТОО "Алматинские тепловые сети" предупреждают, что с 13 февраля по 25 апреля 2019 года будет закрыт проезд по улице Казыбек би от улицы Муканова до улицы Масанчи, передает Zakon.kz.

Временные ограничения связаны с необходимостью плановой реконструкции магистральных теплосетей, проложенных под проезжей частью этого сегмента. Объехать закрытый участок можно через улицы Толе би и Айтеке би.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения.

Кроме того, проводимая реконструкция не повлияет на подачу теплоснабжения до потребителей.

"Алматинские тепловые сети" просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее предусмотреть схему объезда указанного участка.


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