В Алматы поставят ливневки в утопающем зимой и летом микрорайоне

Улица Окжетпес в микрорайоне Шанырак-1 обзаведется собственной ливневой канализацией после того, как жители целый год снимали последствия потопов.

Жители улицы Окжетпес в микрорайоне Шанырак-1 три года не могут добиться от городских властей установки ливневой канализации. Несмотря на многочисленные обращения алматинцев, все четыре сезона улицу топило талыми водами, передает Zakon.kz.

В городском акимате ответили на запрос редакции, сообщив, что в 2019 году планируется разработка проектно-сметной документации по строительству арычной сети по параллельной улице Кобыланды со сбросом воды в существующий канал. После строительства арыка по улице Кобыланды, будет рассматриваться вопрос по отводу ливневых и талых вод с близлежащих улиц в указанную арычную сеть, в том числе по улице Окжетпес.

В Алматы в 2019 году средним ремонтом охватят более 120 улиц. Помимо этого будут построены новые дороги в шести микрорайонах города протяженностью свыше 50 км. Ранее в Алматы было отремонтировано 524 улицы, в том числе произведена реконструкция по линии BRT улиц Мустафина, Сулейменова и Тимирязева. Введены пробивки проспекта Назарбаева до улицы Жансугурова с эстакадой через ж/д пути и улицы Хмельницкого от проспекта Суюнбая до мкр. Жас Канат.

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