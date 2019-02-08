Назначен новый руководитель Управления культуры города Алматы

Аким города поручил повысить качество сервисных услуг учреждений культуры посредством внедрения информационных, образовательных, научно-исследовательских технологий, передового опыта и практик.

Новым руководителем Управления культуры города Алматы стал Нурлан Сыдыков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официального представителя акимата Тимура Базарбаева.

До настоящего времени работал руководителем Управления внутренней политики города Алматы. В разные годы был руководителем Управления по вопросам молодежной политики города Алматы, председателем молодежного крыла "Жас Отан" при партии "Нұр Отан".

Выпускник Казахского национального университета имени аль-Фараби и Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Среди задач, поставленных перед новым руководителем управления можно выделить такие направления, как трансформация учреждений культуры в современные многофункциональные и клиентоориентированные центры социализации, создание условий для привлечения инвестиций в целях развития инфраструктуры культуры и досуга.

Кроме того, аким города поручил повысить качество сервисных услуг учреждений культуры посредством внедрения информационных, образовательных, научно-исследовательских технологий, передового опыта и практик. При этом необходимо продолжить работу по развитию и продвижению историко-культурного наследия города, с интегрированием в туристскую индустрию.

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