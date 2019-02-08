Туймебаев: Туркестан - не только достояние всего Казахстана, но и всего мира

2018 год запомнится жителям региона, как год создания Туркестанской области.

В Туркестане состоялась отчетная встреча акима города Алипбека Усербаева. На встрече аким города ознакомил горожан с основными итогами развития города за отчетный период и планами на 2019 год. В мероприятии приняли участие аким области Жансеит Туймебаев, местные жители и представители СМИ, передает пресс-служба акима Туркестанской области.

По словам градоначальника, валовой региональный продукт Туркестана в 2018 году составил 74 млрд. 803 млн. тенге, что на 4,7% больше, чем в 2017 году.

"В целом, в целях формирования Туркестана как духовного центра Казахстана в соответствии с Генеральным планом градостроительство и архитектура будут проводиться в трех направлениях. Первое направление - историческая территория, площадью 88,7 гектаров, где запланировано провести реконструкцию 18 объектов. Второе - духовно-культурный центр, на площади 98 га построят Центр "Страна Великой степи", музей Х.А.Ясауи, амфитеатр, восточную баню, светомузыкальный фонтан и ряд других объектов. Третье направление - административно-деловой центр площадью 700 гектаров, где уже начато строительство зданий областного акимата, управлений и департаментов и жилых комплексов, заложен фундамент Медиа-центра и Дворца школьников, спортивных, культурных комплексов, "Конгресс холла" и социальных объектов. Таким образом, город преобразится и сохранит свою историческую ценность", - сказал А.Усербаев.

В ходе отчетной встречи глава региона призвал население внести вклад в повышение статуса областного центра.

"2018 год запомнится жителям региона, как год создания Туркестанской области. Священны город, на протяжении многих веков служивший политической и духовной колыбелью Казахского ханства и тюркского мира, начал отсчет новой истории. В соответствии с поручением Главы государства, будет проведена большая работа по развитию города Туркестан как культурно-духовного центра тюркского мира. В свою очередь, я уверен, что эти работы внесут свой вклад в возрождение и развитие Туркестанской области. В настоящее время разработан соответствующий план по детальному изучению исторических мест региона. Среди них - это город Туркестан, где мы все проживаем. Эти мероприятия будут организованы совместно с международными организациями, так как Туркестан не только достояние Казахстана, но и всего мира", - подчеркнул Ж.Туймебаев.

Вместе с тем, в ходе встречи местные жители смогли задать интересующие их вопросы и получить на них соответствующие ответы. Большая часть вопросов, поднятых жителями города, были связаны со сферой коммунальных услуг, общественного транспорта, поддержанием чистоты в местах общественного пользования.

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