В Павлодаре проверяют условия проживания малообеспеченных и многодетных семей

Комиссия обошла около 40 частных домов.

В комиссию вошли сотрудники местной полицейской службы, департаментов по чрезвычайным ситуациям и соцзащиты, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Комиссия обошла около 40 частных домов. Всего в рейде участвует шесть групп, в каждой из них находились сотрудники МПС, ЧС и соцзащиты.

Как рассказала заместитель руководителя городского отдела занятости и социальных программ Лариса Кузьменкова, комиссия проверяла условия проживания семей, узнавала о сложностях и потребностях. Кроме того, жилье павлодарцев осматривали на соответствие правилам пожарной безопасности.

- Мы проверяли состояние отопительной печи, соблюдение мер и правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. В основном среди нарушений – трещины, несвоевременная очистка дымохода, сушка дров возле печи, - рассказал старший инженер отдела государственного пожарного контроля городского управления по ЧС Нурболат Мукат.

Группа Нурболата Муката обошла шесть домов. По словам старшего инженера, только половина домовладельцев соблюдают правила пожарной безопасности.

- В основном это из-за разницы в условиях проживания. Некоторые, хоть и многодетные, но условия проживания у них лучше, чем у других, - делится Нурболат Мукат. — Вот мы заходили в дом, где женщина живет с пятью детьми. Она одна, не работает, соответственно, у нее нет возможности сделать ремонт, заделать печку, очистить дымоход, ведь мужчины нет в доме. Такие трудности есть.

Всем жителям посоветовали два раза в год прочищать дымоход от сажи, не сушить дрова возле печки и не поручать следить за ней детям.

Также павлодарцам рассказали о датчиках угарного газа.

По мнению заведующей отделением социальной помощи на дому Гульнары Шакеновой, главным вопросом в малообеспеченных и многодетных семьях остается расширение жилплощади.

- Они все остро нуждаются в жилье, потому что у них по семь-восемь человек проживает. Некоторые семьи по десять лет стоят в очереди на получение жилплощади, - добавила Гульнара Шакенова. По ее словам, дальше будут рассматривать выявленные проблемы и стараться их устранить.

- Будут решать, возможно, кому-то в срочном порядке ремонт сделают, кому-то адресную социальную помощь выделят. Некоторые родители даже не обращались за помощью. Также планируют помогать углем, топливом, дровами, - сообщила Гульнара Шакенова.

Согласно данным городского отдела занятости и социальных программ, в Павлодаре 170 семей, проживающих в частных домах, относятся к категории социально уязвимых.

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