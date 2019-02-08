Назарбаев подписал закон о поставке спецтехники странам СНГ

Сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях.

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон "О ратификации Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма", передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Соглашение подписано в Ашхабаде 5 декабря 2012 года.

Целью документа является создание равных и льготных условий для обеспечения всестороннего оснащения компетентных органов, осуществляющих борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения.

Как пояснял ранее заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбеков, их приобретение и поставка будут осуществляться по внутренним ценам, формируемым в государстве-поставщике.

"При перевозке стороны применяют условия ввоза, вывоза или же транзита, включая льготные тарифы. Стороны будут сотрудничать через компетентные органы, перечень которых определяется каждой стороной. Сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях, специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения или направления информации о них", - сказал он.

Казахстан будет приобретать оружие в рамках договоров ОДКБ или согласно двусторонним соглашениям.

Как правило, запрос исполняется в срок, не превышающий 30 дней с даты его получения.

Казахстанские предприятия оборонно-промышленного комплекса имеют возможность обеспечить специальными средствами защиты, такими как бронежилеты, защитная одежда, защита дыхательных путей - так называемые противогазы, нелетальные боеприпасы – это светошумовые гранаты, резиновые патроны, различные дымовые шашки.

Кроме того, республика может обеспечить соседей специальной бронированной техникой высокого прохождения типа "Алан", средствами пожаротушения и различными заградительными средствами.

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