Итоги недели: самые громкие происшествия

Неделя началась с очень трагичного инцидента, который не дает покоя всем казахстанцам.

Пожары, убийства, аварии и все самые крупные происшествия за которыми вы, может быть, не успели уследить или не обратили внимания, в один обзор собрал корреспондент Zakon.kz. Читайте и будьте в курсе того, что произошло в стране.

Пожары

КЧС МВД РК

Неделя началась с очень трагичного инцидента, который не дает покоя всем казахстанцам. В ночь на 4 февраля на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района в Астане сгорела времянка. Строение ветхое – финансовые потери небольшие, куда большими оказались потери человеческие. В огне умерли пять девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Они остались одни дома с горящей печкой, так как их мать ушла на работу в ночную смену, а отца якобы вызвали на работу на СТО, хотя по некоторым сведениям, это СТО уже полгода не функционирует.

Жертвой огня стала целая семья в Павлодарской области. 7 февраля в селе Узынбулак Баянаульского района в двухквартирном жилом доме от отравления угарным газом скончалось семейство из четырех человек: мужчина 1979, женщина 1980 и дети 2004 и 2007 годов рождения. Причина та же – неисправное печное отопление.

В семье остались еще две дочки 17-ти и 18-ти лет, которые учатся в Баянаульском аграрно-техническом колледже на первом и втором курсах. Им выделят квартиру.

Издевательства над детьми

kstnews.kz

Ожог, но уже не от случайного пожара, а в качестве наказания, получил 4-летний мальчик из Костанайской области. Отчим обжег тело ребенка за то, что тот без разрешения взял хлеб со стола. У него был обширный термический ожог на пояснице и ягодицах, множественные синяки и ссадины, истощение. Когда фельдшер медпункта села Степного привезла его в стационар, у голодного малыша от больничной еды заболел живот. Она просто была первой за несколько дней.

Теперь мать мальчика могут лишить родительских прав.

Мальчика из Костанайской области хотя бы смогли спасти, и теперь им будут заниматься специалисты, тогда как в Павлодаре мать забила собственного ребенка до смерти. Трагедия, правда, произошла еще в ноябре 2018 года, но суд вынес приговор только 7 февраля. Женщина будет отбывать срок в колонии общего режима в течение шести лет.

Перед сном горе-мать выпила и легла спать, положив ребенка рядом. А когда 3-месячный малыш стал плакать, ударила его по голове шесть раз. После этого мальчик затих, а уже утром выяснилось, что он умер от побоев.

Живодер

turantimes.kz

Страдают от рук неадекватных людей не только дети, но и животные. Не зря когда-то философ Иммануил Кант поговаривал, что о душе человека можно судить по его отношению к животным. 5 февраля стало известно, что в Алматы живодер снял с 8-месячного щенка 70 процентов кожи. Зачем? Непонятно. Также не ясно, для чего ему пришлось разрезать собаке пах. Несчастное животное попало к зоозащитникам в ужасном состоянии. Неравнодушные волонтеры незамедлительно оказали ему медицинскую помощь. Пес остался жив.

Довели до суицида

pixabay.com

5 февраля в Казнете появилась грустная история девушки из Шымкента, которая едва не закончилась трагедией. 31 января 19-летняя девушка выбросилась из окна третьего этажа. У нее был поврежден позвоночник, черепно-мозговая травма, на лице шрам в 10 см, в душе пустота и безнадега. Ее украли 18 января 2019, через несколько дней после обычного знакомства.

Новоявленный "жених", не спрашивая желания, изнасиловал ее через неделю после кражи, лишил девственности, затем, унижая каждую минуту, вынудил ее броситься из окна третьего этажа.

По факту попытки совершения суицида 31 января 19-летней девушкой проводится досудебное расследование по статье 105 УК РК "Доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство". Подозреваемый был установлен и доставлен в Аль-Фарабийский РУП, где выясняются все обстоятельства происшествия.

Морозы не дремлют

ДП СКО

Сильные морозы, которые обрушились на Казахстан на этой неделе, оставили свои печальные последствия. В Костанайской области 5 февраля две женщины погибли от обморожения. А в Северо-Казахстанской области слепой мужчина едва не умер от холода, потому что у него не было ни угля, ни дров, чтобы растопить жилье. Начальником районного отдела полиции тотчас был решен вопрос о временной госпитализации сельчанина. Главный врач Аккаинской ЦРБ Асхат Утебаев принял одинокого мужчину на лечение на время сильных морозов.

Асема Тунгушбаева

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