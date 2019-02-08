На экс-министра здравоохранения Кыргызстана возбуждено уголовное дело

Ведется следствие.

Экс-министру здравоохранения Кыргызстана Талантбеку Батыралиеву вручено уведомление по подозрению в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщает КирТАГ со ссылкой на ГКНБ КР.

Как отмечается, по материалам АКС ГКНБ возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований закона КР "О государственных закупках" по закупке услуг оказания медицинской помощи больным с хронической болезнью почек V стадии методом гемодиализа.

По данному факту был назначен аудит. В результате проверки Счетной палатой КР выявлен ущерб интересам государства в особо крупном размере на сумму свыше 107 млн сомов.

Вследствие чего, 7 февраля 2019 года экс-министр здравоохранения КР Т.Батыралиев уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.320 (Злоупотребление должностным положением) и п.2 ч.2 ст.322 (Заключение заведомо невыгодного контракта) УК КР.

В настоящее время ведется следствие.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!