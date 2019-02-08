Отчет содержит неверные данные - "Эйр Астана" об итогах расследования инцидента с их судном

Авиакомпания направила соответствующее официальное письмо в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Накануне Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК распространило информацию об окончании расследования инцидента с самолетом авиакомпании "Эйр Астана", произошедшим 22 мая 2018 года в столичном аэропорту. В авиакомпании прокомментировали данную информацию, передает Zakon.kz.

"Эйр Астана" сообщает о неправомерности размещения в открытых источниках отчета по расследованию инцидента, связанного с выкатыванием самолета авиакомпании за пределы ВПП в мае 2018 года. Отчет Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК был опубликован без предварительного согласования с государством регистрации и производителем или эксплуатантом воздушного судна. Это идет вразрез с законодательством РК и приложением 13 ИКАО (Международной организации гражданской авиации). Очевидно, что отчет содержит неверные данные. Так, к примеру, в отчете от Airbus подтверждается информация о том, что во время посадки воздушного судна ветер не только не ослаб, а, напротив, усилился", - сообщили в авиакомпании.

Авиакомпания направила соответствующее официальное письмо в Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

Как сказано в информации об итогах расследования, основной причиной серьезного авиационного инцидента с воздушным судном Airbus-320 явилась посадка самолета при сильном боковом ветре со значениями направления и скорости до 311о и до 22 м/с с последующими резким уменьшением скорости до 6 м/с сразу после посадки, из-за чего самолет, сконфигурированный для компенсации более сильного бокового ветра (до 22м/с), в условиях резко уменьшившейся скорости ветра (до 6м/с), проявил тенденцию к уходу вправо от оси искусственной взлетно-посадочной полосы, с которой экипаж не справился и допустил выкатывание воздушного судна за пределы искусственной взлетно-посадочной полосы.

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