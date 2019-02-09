Итоги недели: общество, политика, экономика

Главными событиями недели стали расследование трагедии в Астане, выкуп проблемных кредитов у "Цеснабанка" и кадровые перестановки.

Подборку самых важных событий прошедшей недели, вызвавших большой общественный резонанс, подготовил Zakon.kz.

ОБЩЕСТВО

Трагедия в Астане

Источник фото: КЧС МВД РК

Одной из самых обсуждаемых в обществе тем, стала гибель пятерых детей при пожаре в Астане.

Ночью 4 февраля в жилом массиве "Коктал -1" в районе "Сарыарка" произошел пожар на территории частного дома, горела времянка. В результате погибли пять детей 2006, 2009, 2014, 2016, 2018 года рождения. Их родители были на работе в момент возникновения пожара.

Глава государства Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье, потерявшей детей при пожаре и отметил, что нужно предпринять все меры, чтобы случившееся не повторилось. Аким Астаны Бахыт Султанов созвал экстренное совещание, где потребовал выяснить обстоятельства трагедии и поручил, чтобы акимы районов совместно с сотрудниками ДЧС и полиции немедленно провели обход жилого сектора, проверили каждый дом на предмет соблюдения правил пожарной безопасности. Позже премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев на заседании правительства выразил соболезнования близким погибших детей при пожаре, обратился с вопросом к акиму столицы о том, какая помощь оказывается со стороны акимата. Также, в качестве финансовой помощи, банк закрыл кредиты семье, потерявшей пятерых детей при пожаре, а казахстанцы только за сутки пожертвовали 13 000 000 тенге. Наряду с этим, полицейские Астаны предупредили о мошенниках, наживающихся на гибели детей и распространяющих в социальных сетях информацию с реквизитами банковских карт, на которые можно было осуществить перевод денежных средств. Также в социальных сетях стали распространяться требования об отставке министра труда и социальной защиты РК Мадины Абылкасымовой. Данное требование прокомментировал министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев, заявив, что считает подобное требование несправедливым. Еще больший общественный резонанс вызвал пост известного блогера Дениса Кривошеева о трагедии в Астане, изложившего свое видение ситуации.

Награждение инспектора-героя

Источник фото: Facebook/Сакен Дилдахмет

Также в казахстанском обществе обсуждались отголоски еще одной трагедии. 4 февраля 2019 Президент Казахстана наградил орденом инспектора "Охотзоопрома" трагически погибшего от рук браконьеров13 января на территории Нуринского района Карагандинской области и его выжившего коллегу. Оба были награждены орденом "Барыс" ІІІ степени.

ВНЕШНЯЯ И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Вручение верительных грамот

Источник Фото : Акорда

6 февраля 2019 Нурсултан Назарбаев принял верительные грамоты от послов пяти стран Европы и Азии. Во время церемонии принятия верительных грамот, Президенту Казахстана вручили верительные грамоты чрезвычайные и полномочные послы: Республики Таджикистан – Хайрулло Ибодзода, Японии – Тацухико Касаи, Чешской Республики – Рудольф Гикл, Республики Хорватия – Рефик Шабанович и Социалистической Республики Вьетнам – Нгуен Тхи Хонг Оань.

Новые назначения

Также в течение минувшей недели в Казахстане произошел ряд кадровых перестановок.

Источник Фото : ИАЦ МГУ

Так Сергей Хорошун распоряжением главы государства назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан. Ранее он в течение почти 13 лет занимал должность первого заместителя акима Астаны.

Источник фото: primeminister.kz

Вице-министром образования и науки снова стал Талгат Ешенкулов. В марте 2018 года он временно был назначен вице-министром образования на время, пока его предшественница Эльмира Суханбердиева находилась в отпуске по уходу за ребенком. Данный пост он покинул 14 сентября и возглавил комитет по контролю в сфере образования и науки. Теперь постановлением Правительства РК Талгат Ешенкулов снова назначен вице-министром образования и науки РК, и по приказу министра Ерлана Сагадиева будет курировать вопросы высшего образования и науки.

Источник фото: акимат Алматы

А новым заместителем акима Алматы, по согласованию с Администрацией Президента РК назначен Марат Сембеков, ранее занимавший пост руководителя аппарата акима города Алматы. В свою очередь ранее занимавший должность заместителя акима города Алмас Мадиев решением совета директоров стал председателем правления Социально-предпринимательской корпорации "Алматы".

ЭКОНОМИКА

Льготное кредитование

Источник фото: Zakon.kz

Фонд "Даму" приступил к реализации Механизма доступного кредитования, что содействует развитию субъектов частного предпринимательства, в том числе в приоритетных для регионов Республики Казахстан отраслях экономики. Казахстанские предприниматели получат 30 млрд тенге в качестве субсидий на реализацию Механизма кредитования по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности в соответствии с Общенациональным планом мероприятий приоритетных проектов в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2020".

Выкуп проблемных кредитов" у "Цеснабанка"

Источник фото: Abctv.kz

Согласно утвержденным Национальным банком и правительством РК мерам повышения финансовой устойчивости АО "Цеснабанк" и оказания поддержки аграрного сектора, а также в целях реализации единой политики управления долговой нагрузкой предприятий агропромышленного комплекса АО "Фонд проблемных кредитов" приобрел у "Цеснабанка" портфель сельскохозяйственных кредитов на сумму 604 млрд тенге. В результате проведенных мер стало возможным привлечение нового инвестора в капитал банка, а также создание условий для дополнительной поддержки сельхозпроизводителей и их ускоренного оздоровления. Так, в рамках достигнутых договоренностей АО "First Heartland Securities" (FHS) приобрело контрольный пакет акций АО "Цеснабанк".

Подготовил Владимир Демидов

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